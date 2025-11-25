馬路當運動場！男走雙黃線「青蛙跳」 警：已違法將循線追查

記者許書維、許宇捷、劉瀚煒／彰化報導

危險情節來看彰化市，24日早上10點多，有民眾開車經過旭光路時，看見一名男子從路邊一路青蛙跳過雙黃線，而且後續還折返跳回來，接著走在路中間，每隔一小段距離就會蹲下來跳幾下，讓行駛在道路的用路人覺得相當危險，立即報警。警方說男子的行為已經違法，將會循線追查把人帶回來釐清案情。

彰化市有名男子，從路邊一路青蛙跳過雙黃線。

這是什麼巨大青蛙或兔子嗎？原來是一名男子，從路邊一路跳跳跳。

男子蛙跳穿越雙黃線，朝著經過的車輛，五指併攏敬禮，隨後比出一個「請」的手勢，甚至跳著跳著還指揮起交通，再一路跳過馬路，到底是哪招？

目擊民眾：「想說那個人怎麼這樣在路中央，難道不會危險？」

目擊民眾：「沿路一直跳啊，那個雙黃線一直跳一直跳（這樣很危險欸）不曉得，我們就想說他是在青蛙跳，怎麼在馬路中間跳啊？」

目擊民眾：「我不知道這人到底是在怎樣，那個車在那裡等一下被撞到，他是要去吃牛排，要吃牛排、要吃到飽，要運動嗎？」

目擊民眾：「他從這邊出現就開始先跳了。」

男子在道路中間青蛙跳。

事發在彰化市旭光路24日早上10點多，有民眾行經這個路段，目擊這個危險畫面，直呼禮讓行人就算了，還要禮讓行人青蛙跳，是什麼青蛙過河的遊戲嗎？

彰化警分局八卦山所副所長蔡祈煌：「警方接獲報案後，立即前往附近巡視，但未發現該名男子。」

這名男子在車流量大的路段，自顧自的跳來跳去，初估至少跳了500公尺左右，違反道交處罰條例，最高將開罰500塊錢，如此不顧別人眼光，把大馬路當運動場，但已經影響交通安全，警方將循線追查，要問出路上蛙跳的真正原因。

