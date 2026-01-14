馬路聊天被撞飛婦「頭重創昏迷」 騎士稱：陽光太刺眼看不清

社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導

新北板橋運動國民中心旁的巷弄內，今天（週三）早上，發生一起車禍！七旬婦人散步完準備回家，站在路邊與朋友聊天，沒想到卻遭機車撞上，頭部重創昏迷，狀況不樂觀。騎士聲稱當時太陽過於刺眼，因此沒看到有人站在路邊。

遭撞婦人鄰居：「唉唷怎麼這樣，妳騎車怎麼那麼不注意。」

頭戴帽子的婦人，站在馬路邊和鄰居聊天，聊到一半，婦人遭機車撞飛，頭部重重落地沒了反應。

遭撞婦人鄰居：「有人嗎救人喔，趕快喔。」

鄰居嚇壞，差那麼一點自己也要被撞飛，小跑步大喊向附近的人求救，機車騎士也驚魂未定。

騎士vs.遭撞婦人鄰居：「不是啦阿姨，那個太陽啊沒看到，沒太陽妳也不能騎那麼快。」

騎士聲稱太陽刺眼釀禍，從另個角度看，騎士反光騎車騎進巷弄，看得出來速度頗快。

過沒多久，救護車到場，太陽也是刺眼到看不清前方的路，

遭撞婦人鄰居：「說實在的，太陽從那邊照過來刺眼，就我們在聊天，她跟我講說過去一點車來了，車很多我剛剛車轉這樣子，就面對面她沒有退我退，車子來了砰一聲就撞到了。」

險些遭撞的鄰居，現在回想起來，還是心有餘悸，因為朋友就倒在自己的眼前。驚險車禍，發生在新北板橋運動中心旁的巷弄內，遭撞的76歲婦人，14號早上8點多，在住家附近公園散步完要回家，遇上要去老人會當志工的鄰居，兩人聊上幾句，沒想到遭機車撞上，頭部重創昏迷情況不樂觀。

遭撞婦人鄰居：「躺在那邊血流好多，我一直叫叫不醒她，我們認識二三十年以上不止，我兒子跟我說叫我燒香拜拜，（說）妳這條命是撿到的，不然兩個人都被撞到，她不叫我走的話連我也被撞。」

再平常不過遇到老鄰居，在路邊聊個天，沒想到這回卻飛來橫禍。

