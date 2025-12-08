馬路遇見馬 駕駛正巧有馬術經驗引導路邊避危

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）馬路遇見馬，花蓮縣警察局吉安分局豐田派出所4日獲報壽豐鄉台9線213公里處1匹白馬走上道路，可能影響用路安全，幸好1名有馬術經驗的自小客車駕駛行經，引導白馬到路邊。

吉安分局今天表示，員警獲報到場，30多歲駕駛已先協助牽馬匹到路旁，避免危及往來車輛。這名駕駛有從事馬術相關工作經驗，依專業判斷馬匹易受驚嚇造成交通危險，先安撫馬匹，慢慢引導到路邊後報警。

警方查訪了解，這匹馬自附近農場跑到路上，員警聯繫飼主後，由員工到場帶回馬匹；警方告誡飼主應妥善繫留動物，避免再度發生這類危險情事，並依道路交通管理處罰條例告發。

根據規定，疏縱或牽繫動物在道路奔走，妨害交通者，處飼主或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。

吉安分局說，寵物如果未妥善管理，可能危害交通，飼主務必落實圍欄及繫留措施，也呼籲民眾如果行經道路遇有動物出沒，應減速通行並通報警方。（編輯：李明宗）1141208