馬路驚魂！女路人走到一半 「黑影竄出」她倒地…酒駕惡男竟逃走了

記者洪正達／高雄報導

黑車在畫面中一閃而過，一名女路人當場被擦撞倒地。（圖／翻攝畫面）

高雄杉林區10日下午發生一起驚悚車禍，一名男子駕駛自小客行經清水路時，準備切換慢車道超車時，忽然將一旁的女路人擦撞倒地，但男子並未停下反而加速逃逸，警方獲報後隨即在1個小時內在山仙路將該男查緝到案，經酒測後酒測值超標，當場依公共危險現行犯逮捕送辦。

旗山分局指出，杉林區於10日下午3點多發生一起車禍，曾姓男子駕駛一輛自小客車行經清水路時，與在路旁行走的女子發生車禍，當場倒地受傷，但曾男隨即肇事逃逸，警方獲報後展開追查，並於同日下午4點多在杉林區山仙路查獲曾嫌，並當場上銬逮捕。

女路人倒地後，立即有人上前查看並報警。（圖／翻攝畫面）

警方表示，曾男涉犯公共危險、肇事逃逸致人受傷等罪嫌，訊後依法送辦，檢察官複訊後向法院聲押獲准，警方呼籲，酒後切勿駕車，發生交通事故應留置現場報警處理，切莫心存僥倖，以免觸法受罰。



