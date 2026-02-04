「馬踏飛燕」春聯惹議！蔣萬安尷尬跳針回4字 盧秀燕也回應了

蔣萬安近日與北市議員徐弘庭聯名推出春聯，卻被聯想為暗踩盧秀燕。左：北市府提供、右：翻攝徐弘庭臉書



台北市長蔣萬安與台北市議員徐弘庭近日推出聯名春聯，不僅方文山在右上落款被質疑格式有誤，上聯開頭「馬踏飛燕」意外引發熱議，因為蔣萬安屬馬，有人質疑是否隱喻暗踩台中市長盧秀燕。蔣萬安今天（4日）被問及此事一度尷尬，連忙喊出北市府春聯題字「金馬熊讚」，而盧秀燕也回應了。

徐弘庭近日邀請蔣萬安推出聯名春聯，由作詞人方文山題字，上聯「馬踏飛燕迎新歲」、下聯「千里之行運騰飛」。由於蔣萬安屬馬，「馬踏飛燕」讓人質疑是否隱含「蔣萬安暗踩盧秀燕」之意，再加上兩人2028年總統大選都是藍營熱門人選，不免引發聯想。

蔣萬安今天出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮前，被媒體問及此事回應，議員春聯希望聯名都會很樂意配合，至於「春聯」上的題字惹議，他一度尷尬，連忙喊出北市府官方春聯題字重複說：「金馬熊讚」、「金馬熊讚」。

對此，台中市長盧秀燕今視察梨山派出所時受訪回應，春聯都是送上吉祥話，意義都是好的。

