「馬踏飛燕」春聯爆熱議 蔡正元解說典故：象徵任重道遠

「馬踏飛燕」讓不少人直覺聯想到盧秀燕，引發討論。（合成圖／示意圖／取自徐弘庭臉書、陳淑娥攝）

台北市議員徐弘庭今年再度請到作詞家方文山親筆題詞，也邀請台北市長蔣萬安一同聯名，不過春聯題字「馬踏飛燕」卻被外界戲稱是踩台中市長盧秀燕，引發討論。前立委蔡正元指出，「馬踏飛燕」是東漢青銅器國寶，象徵任重道遠，一隻飛燕可以把馬給承載上去。

蔡正元4日在《大新聞大爆卦》節目表示，相信批評方文山這款題字的人，一定不知道出處，「馬踏飛燕」就是一件非常有名的中國大陸國寶青銅器。有人可能說，那是中國大陸的國寶、不是我們台灣的國寶？「很抱歉，一千多年、兩千多年前，我們台灣可能還沒有漢人！」

蔡正元直呼，做那個「馬踏飛燕」工藝品的祖先，也是我們的祖先，所以不曉得民進黨的人在混淆些什麼東西，看到「馬踏飛燕」就很興奮，說蔣萬安趕過了盧秀燕？因為他們不知道「馬踏飛燕」是一件青銅器，不怪他們，因為如果沒去過莫高窟，不會注意到這文物。

「這是一件很重要的國寶！」蔡正元指出，至於那個春聯的格式，批評的人可能沒看過蘇軾的書法？蘇軾一開頭都會表明「我寫的」、「蘇某人寫的」，一開頭都會這麼寫，而並不是在最後落款「蘇軾筆」。「當然，方文山的程度，已經到了蘇軾的程度了？」他笑說。

蔡正元直言，那叫「風格」，以前古代的大書法家，基本上一開始就常會告訴大家「以下是我寫的」。質疑的人可能以為是畫國畫，要在底角簽個字署名？那差太多了。蔡正元提到，自己有收藏這款東漢時期的青銅器「馬踏飛燕」的複製品，「馬踏飛燕」的意象是說，馬可以跑得很快，騰雲駕霧，「有一隻飛燕可以載著我走！」這象徵任重道遠，馬跑得不夠快，一隻飛燕可以把他承載上去！

