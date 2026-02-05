「馬踏飛燕」讓綠營撿到槍？蔡正元批：不懂國寶亂解讀

台北市議員徐弘庭今年邀請作詞家方文山親筆題詞，並與台北市長蔣萬安聯名推出春聯，題字「馬踏飛燕」卻被外界解讀為踩台中市長盧秀燕，引發政治聯想。前立委蔡正元對此表示，「馬踏飛燕」是東漢青銅器國寶，象徵任重道遠，批評者根本不了解文物典故。

徐弘庭聯名蔣萬安春聯（合成圖）

蔡正元昨（4日）在中天政論節目《大新聞大爆卦》中指出，批評方文山題字的人一定不知道出處，「馬踏飛燕」是一件非常有名的中國大陸國寶青銅器。他強調，一千多年、兩千多年前台灣可能還沒有漢人，製作「馬踏飛燕」工藝品的祖先也是我們的祖先。

針對民進黨人士的政治聯想，蔡正元直言不曉得在混淆什麼，看到「馬踏飛燕」就興奮地說蔣萬安趕過了盧秀燕，是因為他們不知道「馬踏飛燕」是一件青銅器。他表示，如果沒去過莫高窟，不會注意到這個文物，這是一件很重要的國寶。

蔡正元表示「馬踏飛燕」意指任重道遠（攝自中天新聞）

關於春聯的書寫格式，蔡正元指出，批評的人可能沒看過蘇軾的書法。他說明，蘇軾一開頭都會表明「我寫的」、「蘇某人寫的」，並不是在最後落款「蘇軾筆」，那叫「風格」。古代大書法家基本上一開始就常會告訴大家「以下是我寫的」，質疑的人可能以為是畫國畫要在底角簽字署名。

蔡正元透露自己有收藏這款東漢時期青銅器「馬踏飛燕」的複製品。他解釋，「馬踏飛燕」的意象是說馬可以跑得很快、騰雲駕霧,「有一隻飛燕可以載著我走」，這象徵任重道遠，馬跑得不夠快時，一隻飛燕可以把他承載上去。

