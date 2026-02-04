馬躍吉門 大同醫院舉辦新春揮毫 民眾歡喜迎新春





農曆春節將至，為營造濃厚年節氛圍並推廣傳統文化，高雄市立大同醫院4日於一樓大廳舉辦「神馬都好賀新年 春聯贈送活動」，邀請知名書法家 洪崇猛老師、丁韋安老師、陳昭治老師現場揮毫，免費提供春聯與斗方，讓民眾及員工將馬年新春的好運與喜氣帶回家。

活動內容除書法家揮毫致贈春聯外，由大同醫院林新景副院長和三位老師在斗方寫下吉祥語句，去年寫下[蛇來運轉，欣欣大同]，今年則寫了[大同迎福，馬躍吉門]，作為迎新年的吉祥祝福，陪伴市民及所有員工迎接嶄新的一年。

廣告 廣告

林新景副院長表示，大同醫院往年均有辦理揮毫贈春聯活動，讓就醫民眾感受滿滿的過年氣息，去年與長庚醫療財團法人合作後，特邀請這三位書法老師，筆風、字體各具特色，深受市民喜愛，今年援例繼續舉辦，成為地方迎春的重要年度盛事。

手寫春聯著除舊佈新、賀新年的重要象徵，書寫的內容也愈來愈生動多元。現場見到生動有創意的馬年吉祥用語，包括「神馬龍好」、「超吉馬力」、「馬上有喜」等，期盼民眾張貼於家中，迎接充滿活力與希望的馬年新春。

農曆新年進入倒數計時，提醒民眾若有流感及呼吸道傳染病需求，本院自2月17日（週二）至2月19日（週四）開設「春節傳染病特別門診」。凡有發燒、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀之民眾，可透過醫院官方網站、「長庚e指通」App 查詢春節門診時段，透過網路預約至特別門診就醫；2月20日（週五）起，全院門診將恢復正常服務。

更多新聞推薦

● 北捷東環段內湖區段開工 北市捷運局：未來內科到士林站11分、至象山站14分