馬躍奔騰迎新春 蘆竹區公所舉辦揮毫贈春聯送祝福





農曆春節將至，為營造濃厚年節氛圍並推廣傳統文化，桃園市蘆竹區公所3日於公所一樓第一會議室舉辦「丙午年馬躍奔騰迎新春、墨香傳祝福贈春聯活動」，邀請蘆竹農會家政班書法老師及在地國畫書法名家江沐眉等3位老師現場揮毫，免費提供春聯與斗方，讓民眾將馬年新春的好運與喜氣帶回家。

活動內容豐富多元，除揮毫贈春聯外，公所也特別規劃春聯書寫教學體驗及在地好茶分享茶會，並邀請社區大學國樂班現場演奏悠揚樂曲，在墨香、茶香與樂聲交織中，陪伴鄉親迎接嶄新的一年。現場也鼓勵民眾發揮愛心，只要捐出兩張發票即可兌換喜愛的春聯，所募發票將全數捐贈公益愛心團體，為新春增添溫暖意義。



蘆竹區公所舉辦「丙午年馬躍奔騰迎新春、墨香傳祝福贈春聯活動」邀民眾品茗、賞國樂迎佳節。

蘆竹區長李岳壇表示，張貼春聯是國人迎接農曆新年的重要習俗，象徵除舊布新，也寄託對來年的美好期盼。蘆竹區公所自民國105年起持續辦理揮毫贈春聯活動，至今已邁入第11年，深受市民喜愛，成為地方迎春的重要年度盛事。

李岳壇指出，在數位化普及的時代，手寫春聯更顯珍貴，不僅保存傳統文化精神，也讓年節多了一份人情味。今年特別準備多款寓意吉祥的馬年賀歲詞句，包括「馬到成功」、「龍馬精神」、「馬運亨通」等，期盼民眾張貼於家中，迎接充滿活力與希望的馬年新春。



蘆竹區公所舉辦「丙午年馬躍奔騰迎新春、墨香傳祝福贈春聯活動」民眾爭相索取。





活動中，李岳壇區長特別邀請立法委員牛煦庭及區內議員到場致贈春聯、向鄉親拜年，與親們一同在歡樂溫馨的氛圍中迎接新年，並祝福大家新年快樂、身體健康、闔家平安。



