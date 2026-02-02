馬躍新春迎好運 永豐銀行「馬年四寶」限量開運小物送民眾 3

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

迎接馬年新春，永豐銀行推出「馬年四寶」活動，包含發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖，為民眾增添新年好彩頭。特別在春節前三日（2月11日至13日），全台125間分行每日限量88瓶發財水，民眾只要到分行辦理換新鈔或其他金融業務，即可免費領取，感受新年的開運喜氣。今（2）日活動現場還邀請台啤永豐雲豹籃球隊啦啦隊「電豹女」熱舞助陣，以活力舞姿傳遞馬躍新春的歡樂氣息。

永豐銀行表示，今年馬年發財水將全台送出超過3萬瓶，以火元素為主色調，融入「木生火」的綠青色象徵生命力與活力，同時搭配「火生土」的黃橘色，寓意穩定與豐收。設計以騎士策馬揚鞭、昂首奔馳為主題，象徵火馬年的熱情與決心，期盼帶給民眾福運隨行、充滿能量與財富的一年。

除了限量開運小物，永豐銀行也推出多幣別換匯優利定存「豐存未來」，幫助客戶靈活運用年終獎金並滿足外幣配置需求。活動至2月12日止，美元、日圓、歐元、人民幣及澳幣等五大外幣定存，7天期及1個月期定存年利率最高可達8.8%及4.5%，百元即可起存。

針對新客戶，5月15日前還提供100萬美元、3個月期定存年利率6.0%的限時優惠。詳細資訊可至永豐銀行官方網站查詢「豐存未來」及「新尊榮理財貴賓美元優利定存」活動頁面。

