「馬躍蝶舞」展竹藝！竹山燈會跨年啦啦隊女孩陪開幕

南投竹山鎮竹藝燈會，運用竹編打造駿馬主燈，呈現「馬躍蝶舞」意象，跨年也將舉辦晚會與點燈開幕。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮竹藝燈會跨年晚間將在竹山菸葉館開跑，此次以馬年為主軸，運用竹編打造駿馬主燈，搭配翩翩起舞的蝴蝶，呈現「馬躍蝶舞」意象，活動當天還有跨年晚會，並有多組職棒啦啦隊女孩輪番演出，陪伴民眾迎新年，燈會將展至明年3月7日。

竹山鎮公所表示，竹山早期就以竹子與竹產業聞名，近年則透過燈光設計與多樣媒材創作結合，讓傳統竹藝在現代燈會呈現新樣貌，也期盼燈會的舉辦，不只是點亮山城夜空，也能點亮遊客對竹山竹文化的認識與喜愛。

公所說，今年燈會以代表竹山的「竹」，以及明年的生肖「馬」為主題，打造許多以竹構為特色的竹花燈，民眾走進菸葉館燈區，可欣賞傳統花燈與竹編交織而成的光影盛會，跨年開幕除了點亮主燈，當天晚會還有中信兄弟啦啦隊、樂天女孩、統一獅啦啦隊、慕獅女孩，以及青春男團Saturnday接力演出，陪伴民眾迎接2026年。

南投竹山鎮竹藝燈會，陳展多組以竹構結合現代設計的竹花燈，展現在地竹文化特色。(記者劉濱銓攝)

