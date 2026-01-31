馬躍迎春 高雄年貨祭開鑼

高雄年度農曆年節重頭戲「高雄過好年」登場。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

高雄年度農曆年節重頭戲「高雄過好年」首場，卅一日由三鳳中街年貨大街「馬躍迎春年貨祭」率先登場，現場發放冬日遊樂園聯名馬年限定小紅包，提前與市民拜早年，洋溢濃厚年節氛圍。

「高雄過好年」首場活動，今年更結合國際交流，特別邀請「日本台灣交流協會高雄事務所」奧正史所長與「全國椎茸商業協同組合連合會」鈴木雅雄社長代表蒞臨，現場特別準備日本產原木栽培乾香菇向台灣朋友分享，讓高雄最具盛名的經典年貨大街，再添台日文化交流的驚喜火花。

高雄市長陳其邁表示，三鳳中街擁有逾六十年的悠久歷史，坊間稱「北迪化、南中街」，各式南北乾貨、中藥補品、山海產、果乾零嘴等年貨好物應有盡有，並以服務好、品質好、信用好，價錢最公道的「三好一公道」精神，歡迎把握時間到訪購年貨，用高雄的好滋味陪你開啟馬年新氣象。

經發局指出，今年「高雄過好年」共有廿七處商圈參與，後續將接棒陸續推出春聯拓印、手作、舞台表演及年貨市集等精彩活動，一直持續至二月十四日，為市民與遊客打造充滿創意與趣味的文化體驗，冬日遊樂園聯名小紅包數量有限，敬請市民朋友屆時踴躍參加，一起來高雄熱鬧歡喜迎馬年。