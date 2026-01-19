「馬躍騰達」迎新春 彰化縣政府春聯免費開放索取

▲農曆春節將至，為與縣民一同迎接2026馬年新氣象，彰化縣政府特別印製具有節慶祝福寓意之「馬躍騰達」春聯，傳遞彰化縣長王惠美縣府團隊對縣民的誠摯祝賀。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將至，為與縣民一同迎接2026馬年新氣象，彰化縣政府特別印製具有節慶祝福寓意之「馬躍騰達」春聯，傳遞彰化縣長王惠美縣府團隊對縣民的誠摯祝賀。春聯自民國115年1月20日起開放索取，民眾可至縣府1樓服務中心、本縣各鄉鎮市公所、戶政事務所、環保局、稅務局、文化局服務台等地洽取，數量有限，送完即止。

彰化縣長王惠美感謝2025年在全體縣民共同支持下，縣府團隊持續推動交通、產業及都市計畫三合一發展策略，回應城市成長與生活需求，致力打造世代宜居、永續發展之美好彰化。春聯作為春節重要文化象徵，蘊含祝願、吉祥與祈福之傳統意涵，也象徵新年度「開門迎好運、抬頭見光明」，讓民眾於日常生活中感受春節美好氣氛。

本次春聯特別邀請在地書法名家吳肇勳老師揮毫書寫，以「馬躍騰達」為題，象徵縣民於新年能如駿馬奔馳、昂揚向上，不論在事業、家庭或生活上皆能奮發精進、蓄勢而發。春聯筆勢奔放而不失典雅，使意象從傳統文化延伸至現代城市發展，寓意百業興旺、運勢通達，也期盼在象徵馬年疾馳向前的氣勢中帶動彰化蓬勃發展、持續繁榮，共同實現「美好彰化 希望城市」的願景。