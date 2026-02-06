馬躍龍門迎新春 張麗善邀請全國民眾新春遊雲林

為迎接115年金馬年，雲林縣政府特別策劃以「馬躍龍門迎新春．社富民安慶豐年」為核心主軸的春節系列活動／翻攝照片





為迎接115年金馬年，雲林縣政府特別策劃春節系列活動，今年以「馬躍龍門迎新春．社富民安慶豐年」為核心主軸，於大年初一至初三(2月17日至19日)連續三天，在斗南順安宮及土庫馬光順安宮盛大登場。

張麗善表示，歡迎大家春節期間來到雲林縣走春，從初一到初三，於山區的斗南順安宮及海區的土庫馬光順安宮規劃傳統市集，傳統童玩、彈珠檯、糖葫蘆、烤香腸等，也有藝人精彩表演，還可購買園遊券兌換摸彩券參加抽大獎，好吃又好玩。同時，可到斗南順安宮或土庫馬光順安宮來祈福拜拜，祈求馬年平安幸福。

廣告 廣告

張麗善指出，本次活動結合傳統廟宇文化與現代創意，營造熱鬧繽紛、年味十足的春節氣氛，是家庭春節走春的首選，誠摯邀請全國民眾蒞臨，一同體驗道地雲林年節味。

議員蔡東富表示，感謝雲林縣政府連續第2年舉辦「歡喜來過年」，這是由縣政府主導與宮廟合作的活動，讓鄉親可以度過一個懷舊又快樂的春節假期，歡迎大家來斗南或馬公厝順安宮走春。

民政處長蕭德恕表示，今年活動特別強調「親子同樂」，結合輕鬆有趣的互動益智遊戲設計，融入動腦、動手與肢體互動等元素，讓親子在歡笑與挑戰中增進默契。活動期間，民眾可至服務台領取闖關卡參與闖關活動，關卡設計包含：「鴻運當頭」：象徵新春好運連連。

「馬力衝衝坡」：祝福家長與孩子活力滿滿、衝勁十足。「奔馳過新春」：寓意新年生活與事業皆順暢奔騰。凡完成指定闖關內容者，即可參加「好獎來趣投」活動獲得新春小禮物，為現場增添驚喜與熱鬧氛圍。

蕭德恕指出，除了精彩的闖關遊戲，活動現場更規劃了「創意市集」與「精彩表演」。邀請優秀的街頭藝人與表演團隊，用現代敘事語言為古樸廟埕注入新活力；市集則匯集在地特色好物，讓大家在祈福之餘也能一站式體驗雲林的豐饒產物。

此外，活動同步推出結合園遊券之摸彩機制，民眾購買摸彩券除可於活動攤位消費外，更有機會抽中iPad、AirPods4、HomePod智慧音箱等多項大獎好禮，讓整座城市充滿新春的喜悅與活力。

為與民眾分享新年祝福，張麗善將親自走訪宮廟發放開運福袋：2月16日（除夕）當天將前往馬光順安宮；2月18日（初二）則前往斗南順安宮。歡迎全國民眾春節期間暢遊雲林各景點，拜拜祈福、體驗創意遊戲、抱回驚喜大獎，在金馬年共創美好家庭回憶，在喜氣洋洋的氣氛中迎接嶄新的一年。

今(6)日上午於縣府親民大廳舉辦宣傳記者會，縣長張麗善、民政處長蕭德恕、議員蔡東富、黃美瑤、斗南順安宮主委蘇建源、土庫馬光順安宮主委林永福、佛光山慧得法師、土庫公所機要秘書陳建佑及多位議員代表一起邀請全國民眾新春遊雲林。

更多新聞推薦

● 卓揆不副署立院三讀眷改條例修正案 總統府：總統同時函達五院院長