馬躍龍門迎新春 雲林春節三天連發 張麗善邀全民走春祈福迎豐年

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府迎接115年金馬年，以「馬躍龍門迎新春．社富民安慶豐年」為主軸，宣布大年初一至初三（2月17日至19日）於斗南順安宮及土庫馬光順安宮舉辦春節系列活動，結合傳統廟會、市集體驗與親子互動，並於今(6)日上午在 縣府親民大廳舉辦宣傳記者會，由縣長張麗善邀請全國民眾春節縣長張麗善邀請全國民眾春節走春遊雲林，在熱鬧年味中祈福迎新、共度溫暖佳節。

張麗善與貴賓共同宣傳春節活動，邀請全國民眾新春走訪雲林、感受濃濃年味。(記者廖承恩翻攝)

廣告 廣告

縣長張麗善表示，春節是凝聚家庭情感的重要時刻，縣府特別以「找回過年的感覺」為核心精神，規劃橫跨山海兩地的廟埕活動，讓民眾在熟悉的香火與熱鬧人聲中，感受最純粹、最有人情味的年節氛圍。從初一到初三，不論返鄉團圓或全家出遊，都能在雲林找到屬於自己的新年記憶。

張麗善指出，活動現場規劃傳統市集，集結童玩、彈珠檯、糖葫蘆、烤香腸等經典年節元素，搭配藝人及表演團隊輪番登台，讓大小朋友邊吃邊玩、邊看邊笑；同時也能至順安宮祈福參拜，為新的一年許下平安健康、事業順遂的心願，讓歡喜過年不只是形式，更是一份心靈祝福。

初一至初三走春雲林 斗南順安宮、土庫馬光順安宮迎新春。(記者廖承恩翻攝)

民政處長蕭德恕表示，今年活動特別強化「親子同樂」設計，結合動腦、動手與肢體協調的互動闖關遊戲，讓家長與孩子在挑戰中培養默契、在歡笑中留下回憶。民眾可至服務台領取闖關卡，完成指定關卡後即可參加摸彩活動，獲得新春小禮物，讓孩子玩得開心、家長也滿載而歸。

蕭德恕進一步指出，活動同步規劃創意市集與街頭藝人表演，結合在地特色品牌與文創商品，讓民眾在祈福之餘，也能一次體驗雲林的豐饒物產。另推出園遊券結合摸彩機制，獎項包含平板電腦、無線耳機及智慧音箱等實用好禮，讓春節走春增添更多期待與驚喜。

活動結合傳統廟宇文化與現代創意，打造年味十足的春節活動，吸引家庭走春參與。(記者廖承恩翻攝)

為與民眾分享新年祝福，張麗善也將親自走訪宮廟發送開運福袋，2月16日（除夕）前往土庫馬光順安宮，2月18日（初二）前往斗南順安宮，邀請全國民眾春節期間走訪雲林各大景點，拜拜祈福、體驗市集、享受親子互動，在金馬年於喜氣洋洋的氛圍中迎接嶄新的一年。