馬躍龜山迎新歲 名師揮毫送關懷共迎新春

龜山區區長與蒞臨貴賓們一同揮毫，為市民寫下新春祝福，象徵官民同心，共創美好未來。（圖/主辦單位提供）

【記者廖妙茜/綜合報導】 桃園市龜山區公所日前舉辦「馬躍龜山迎新歲 名師揮毫送關懷」活動，現場人潮絡繹不絕，充滿濃厚的年節氣氛。活動結合了傳統書法藝術、多元在地藝文展演及社會關懷，由龜山區區長親自率領各界貴賓一同揮毫，為市民獻上最誠摯的新春祝福。活動不僅展現了豐沛的文化活力，更透過物資發放與感謝狀頒發，彰顯了官民一心的溫暖與善的循環。

龜山區區長與多位貴賓，在喜氣的紅紙上寫下「駿馬報喜」、「龜兆豐年」等吉祥賀詞。筆墨之間，不僅是對傳統文化的尊崇與傳承，更象徵著官民同心，共同為未來寫下美好篇章的決心。區長表示，希望透過親筆書寫的祝福，將溫暖與好運傳遞到龜山區的每一個角落。現場同時有多位書法名師為民眾免費寫贈春聯，吸引大批民眾排隊索取，為家家戶戶增添了獨一無二的年味與書香氣息。

開場由氣勢磅礴的「大湖園小舞龍社」祥龍獻瑞，活靈活現的舞龍表演瞬間點燃全場熱情。來自「清心幼兒園」的小朋友們以天真爛漫的《上春山》扇子舞等表演，融化了在場所有人的心，象徵著希望與傳承。來自「盧山大學」的長者們帶來了他們學習的豐碩成果，展現活到老、學到老的精神。而「桃園市龜山區住戶管理促進會」更是帶來了一系列跨文化、跨年齡的多元表演，節目精彩紛呈，讓觀眾目不暇給：開場日本舞踊《七福神》、融合肚皮舞《愛神》、戲曲舞蹈《梨園俏佳人》、現代古風旗袍舞《城裡的月光》、日本男舞、《輪！諸君ワッショイ》、花傘古典舞《青花瓷》，還有「722健康舞」，透過輕鬆的舞蹈宣導量血壓的重要性，並結合社區性平防暴有獎徵答，將健康與安全意識融入歡樂的節慶氛圍中。

活動中，區長親自頒贈感謝狀予長期支持地方事務的熱心企業與團體，包括國光電力股份有限公司、財團法人林榮三文化公益基金會、聯華食品工業股份有限公司、佳世達科技股份有限公司等多個單位及善心人士。感謝他們無私的奉獻，正是這些善的能量，讓龜山成為一個更溫暖、更宜居的家園。

主辦單位也結合了「傳愛送暖」的環節，向區內的弱勢家庭發放年節物資。這不僅是物質上的援助，更是精神上的慰藉，讓他們在寒冬中感受到來自社會的關懷與溫情，真正體現了「真支持、善循環、美好龜山」的活動精神。「馬躍龜山迎新歲」不僅是一場新春慶祝活動，更是龜山區團結、活力與愛心的年度展現。看到從幼兒園的小朋友到盧山大學的長輩們，以及各個社區發展協會、藝文班隊都熱情參與，展現了社區凝聚力。