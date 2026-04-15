馬辦內亂連環爆 蕭旭岑：希望馬英九還我清白

馬英九基金會前執行長、國民黨副主席蕭旭岑。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 馬英九基金會風波不斷，4月13日基金會的臨時董事會雖流會，基金會仍發表事後聲明，這在昨晚演變出，董事會成立的三人調查小組也發表聲明，公開譴責基金會假借董事會之名，於會後發表聲明，實屬不當。面對整體事件撲朔迷離，基金會前執行長、國民黨副主席蕭旭岑今（15日）受訪直接向前總統馬英九喊話，如果調查結果沒有違法，他希望馬英九還他清白。

蕭旭岑上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。面對馬辦人事風波。蕭旭岑感嘆，他這10幾年來一路從總統府到基金會，本來他以為，馬英九至少會來聽他說明，很可惜，沒有。而現在已經進入基金會的調查小組，他也希望盡快跟調查小組說明情況。

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蕭旭岑表示，調查小組已經決議，在基金會的董事會決議這件事的調查成果前，希望相關方面不要對外透露訊息，所以他不再為此次的風波表述談話。但對他的指控一直在變化， 最早是說紀律，後來講背信，昨天又突然多了一個侵占，而他這邊坦蕩蕩，只要進入調查小組一定真相大白。

蕭旭岑強調，他絕對不可能做違法的事，行得正、坐得直，有所為有所不為，也許有人過去有A錢、收回扣，就認為他在馬英九旁邊也會這樣，但抱歉，他不是這樣的人。他近幾年到中國全部都是學生交流。跟他一起去中國最多次的文化大學新聞系莊教授，對方搞不好陪他訪中超過10次了，媒體可以問莊，他這幾次到中國，有沒有見到台商去募款？所以這很清楚，他們就是去做學生交流，這次風波很多人選擇相信他。

蕭旭岑還說，為什麼很多人認為他在中國值得信任跟往來，就是因為知道他沒做什麼，他沒去做生意或沒外界指控的事情，如果有的話，為什麼他會是中共總書記習近平的座上賓呢？他要強調的是，他的操守禁得起檢驗。

蕭旭岑也透露，3月27日董事會決議組成3人調查小組，但據他瞭解，資訊一直沒有給董事們；並且，董事會決議不能對外洩漏任何資訊，（基金會）卻將董事會決議視如無物，不斷對外放消息跟發聲明，還有董事會的錄音檔外洩，據說幾個董事還蠻生氣的，這還有妨害秘密的問題。明明4月13日調查小組要開會，結果變成臨時董事會，因為董事人數不足流會，卻又發布所謂的調查報告誤導媒體，這些都是很奇怪的事情。

蕭旭岑表示，他認為這一連串不太像馬英九的作風，以他認識的馬英九，對董事會的決議怎麼會不尊重，馬英九是會遵守財團法人法，也會尊重董事會章程，不至於有這樣的事情發生，所以他充滿疑問。

蕭旭岑強調，他非常願意接受董事會調查小組的調查，如果調查結果覺得他確實違反法律，要移送司法，他絕對沒有第二句話，如果不是這樣，他希望馬英九基金會、希望馬英九還他清白，他可以忍受很多事情，但名譽是一個人的生命，所以他不能忍受，在沒有問過他或瞭解情況下，就對他做出這樣的指控，這是對他人格很大的傷害。

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