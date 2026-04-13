馬辦提可疑台商捐款 馬英九：痛心疾首 蕭旭岑：絕未拿錢

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馬英九文教基金會昨天召開臨時董事會，並發出新聞稿指「蕭旭岑案」中有明確事證，帳目調查報告中出現來源不明的「台商捐款」，但並無入帳紀錄，若真有人收受，就明顯違反財政紀律。該基金會董事長、前總統馬英九表示，這令他痛心疾首，他一生最重視的清廉操守，而他的家人不能、也不會介入公務。

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈遭質疑有財政紀律問題，馬英九基金會昨天召開臨時董事會，除討論到四位新任董事外，並說明調查蕭王兩人涉嫌違反財政紀律的經過及內容。

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馬英九基金會表示，基金會代理執行長戴遐齡在上一次、三月廿七日的董事會中，均有詳細報告內部初步調查違反財政紀律的人證與事證，會議紀錄均有記載，會後也已傳給所有董事，作為三人調查小組調查其真實性的依據。

馬英九基金會指出，律師在董事會的報告中主張違反財政紀律的重大事證非常明確，絕非瑣碎小事；會計師也提出有關基金會的帳目調查報告，出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。

馬英九昨天於會前報告，開會就是要請「蕭旭岑案」調查小組把調查進度說明清楚，雖然二位當事人均已離職，但不能作鄉愿來息事寧人；這件事情是單純整頓基金會內部財政紀律的問題，絕不容忍有人違法，而這也是內部公務，他家人不能、也不會介入他的公務。

馬英九提到，他在今年一月發現基金會重大財政紀律問題，令他痛心疾首，因為「清廉」是他做人做事最基本的原則，也是一生最重視的，所以他才找基金會董事高華柱，以及舊屬、國安會前秘書長金溥聰商量解決之道，在二月開會後，要求前執行長蕭旭岑、王光慈兩人辭職。

馬英九還說，雖然昨天的董事出席人數未達法定人數，無法成會，不過因為有些話要說，因此他個人才決定要召開，這場會議真的是很重要。馬英九補充，為了澄清真相，以正視聽，他特別請金溥聰在必要時代表他主動出面跟外界作說明。

不過，該基金會董事、調查小組成員李德維昨受訪表示，台商捐款一事上次董事會就有提出，但目前還沒看到正反雙方說詞及相關資料，所以還是要都見到再來做判斷，在此之前不會妄下定論。他說，無論如何，還是希望事件明白而清楚，而非囫圇吞棗、還未調查清楚、還沒聽正反雙方講法，就把結論拿出來；董事必須盡責，而在法律上，三人調查小組也會有所堅持。

國民黨副主席蕭旭岑表示，他已經離開馬英九基金會，所以不會再回應，一切尊重基金會及馬家對外發言，且昨天董事會是流會情況；他強調，「我絕對沒有拿任何一分不該拿的錢」，董事會調查後就會真相大白。

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