馬達加斯加風災重創 31死數千人撤
馬達加斯加接連遭逢熱帶氣旋襲擊，根據美聯社報導，該國東部的主要港口城市圖阿馬西納，遭受嚴重破壞，近9成的房屋被摧毀。根據BBC等各大外媒的最新消息指出，風速高達每小時250公里的熱帶氣旋格扎尼，已造成至少31 人不幸喪生。當局已撤離了1300多位居民，並緊急開設避難所，希望能將人員傷亡 降到最低。
馬達加斯加總統 蘭德里亞尼里納：「我來到這裡，出於對正遭受暴風襲擊的，馬達加斯加人民的同情和聲援，我與民眾一起面對風暴的影響，特別是圖阿馬西納地區。」
印度洋島國馬達加斯加，周二再遭熱帶氣旋格扎尼襲擊。主要港口城市圖阿馬西納，樹木被連根拔起，重災區一片混亂。不僅房屋倒塌、屋頂被掀翻，罹難者遺體也被掩埋在瓦礫堆中。此外，由於電線斷裂，導致附近地區陷入黑暗。
「印度洋島國，馬達加斯加，當局發布了紅色天氣警報，警示民眾可能發生洪水和山崩。」
該國總統指出，熱帶氣旋格扎尼，是近年記錄到的最強烈氣旋之一，強風暴雨摧毀了圖阿馬西納市，近75%的地區。
「時速超過250公里的陣風，掀起10公尺高的巨浪，並導致城市陷入一片黑暗。」
馬達加斯加災害管理辦公室，已撤離了1300多位居民。聯合國指出馬達加斯加10天前，才剛遭遇熱帶氣旋菲蒂亞，造成14人死亡、超過3萬1000人流離失所，想不到格札尼又接踵而來。
當局已關閉了學校，並緊急開設避難所，希望能將人員傷亡降到最低。
