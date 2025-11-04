馬郁雯參選中正萬華議員 黃揚明曝綠營「這群人」瑟瑟發抖：接下來絕對腥風血雨

2026地方大選前哨戰，聚焦台北市中正萬華選區，前記者馬郁雯今（4）日正式宣布爭取民進黨黨內提名，並邀請前立委段宜康陪同掃街，馬郁雯向選民喊話，希望大家給她一個機會，讓中正萬華迎來改變。對此，媒體人黃揚明提到，過去段宜康幫議員站台助講的，大多是新潮流成員，且新人還在宣布參選階段，段宜康就去陪的，很少，「印象中是沒有過這樣的事情」。基本上能夠請出段宜康，確實今天媒體都聚焦在馬郁雯身上，「所以不得不佩服經營檢調7年的馬郁雯，現在經營新潮流7個月，就可以有這樣的成績，覺得非常厲害。」

黃揚明在《中天新聞》節目表示，對民進黨來說，一個吳沛憶當選，相當於少了一位現任議員席次，如今，馬郁雯要來搶，然後正國會是推張銘祐，那對於現任民進黨議員壓力都會很大。馬郁雯這種明星級的人去選議員，通常都會變吸票機，現任的人都會瑟瑟發抖。

黃揚明說明，因為議員多席次，有一個人衝高，其他人的票就有可能變成所謂「吊車尾」，接下來綠營的壓力會起來。新潮流過去在中正、萬華一直沒辦法掌獲席次，這次有沒有辦法把地盤一次拿下，值得觀察。

「我覺得這是一個很漂亮的起手式。」黃揚明直言，大家都會注意到馬郁雯投入中正、萬華的議員選戰。當然藍軍過去也有媒體人投入選戰，如柳采葳、鍾佩君等，他們的優勢在於鮮明的媒體形象與個人特色。而馬郁雯比較特別，「寒窗苦讀無人問，柯案一戰天下知」，她就是從「1500小沈」這個檔案率先揭露、經營7年，這些就變成她的標籤。

黃揚明透露，當馬郁雯進入實質選戰後，跟民眾黨一互打，接下來就是這兩個人高票當選。黃揚明提到，在議員選舉裡面最好看的就是有戲劇性，因為是多席次，民眾可能都不知道誰是誰，可是明顯知道兩人互打，民眾黨的支持者就知道要挺吳怡萱；民進黨討厭柯文哲的就去支持馬郁雯，這兩人就會很鮮明，挺柯、反柯會很明顯，其他人反而被邊緣化。

黃揚明表示，最近民眾黨發言人吳怡萱比較少出來，是因為待產，但等到她產後復出，「接下來中正、萬華絕對是腥風血雨，會是一場很好看的議員選戰，搞不好這場議員選戰會比台北市長好看。」

