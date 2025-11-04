馬郁雯參選中正萬華 掃市場竟被喊「馬檢」 尷尬反應曝

馬郁雯4日到艋舺龍山寺正式宣布參選中正萬華市議員選舉。（示意圖／資料照）

前綠媒記者馬郁雯今(4日)宣布參選2026，代表民進黨投入台北市中正、萬華區議員選戰，更找來前綠委段宜康站台陪同掃街。不過馬郁雯早前曾自稱「經營檢調線七年」的爭議未歇，掃市場時竟被攤販大聲稱呼她「馬檢」，讓她露出尬笑，連團隊麥克風手都喊「馬郁雯檢察官」，熱議不斷。

根據《中天新聞網》報導提到，馬郁雯今天穿上競選背心，搭配淺紫色主視覺，前往市場掃街，向民眾熱情喊「這是我第一天宣布參選，我的新的文宣品衛生紙，然後我會再來」。但是她在拜訪過程卻出現意外插曲，她向一處攤販握手示意時，攤販大喊「馬檢」，馬郁雯一時間沒聽清楚還回了「什麼」，該攤販再喊一次「馬檢」，聽清楚的馬郁雯此時尷尬地笑了出來，馬郁雯團隊人員還拿大聲公高呼「歡迎馬檢察官蒞臨」自嘲。

13萬追蹤的粉專「政客爽」發文直酸：馬郁雯過去曾說「經營檢調這條線7年」，總能從檢方那拿到消息來源，神奇的能力讓人嘆為觀止。

網友表示「真正的黨檢媒一體」、「檢調偵察不公開，但可以公開給記者是嗎？只要經營七年以上就可以了是嗎？」、「她應該適合去當檢察官，畢竟手上都有資料」、「人到外面，身份都是自己給的」、「連她自己都覺得被叫馬檢很丟臉嗎」、「真的考驗人民的智慧了」、「萬華人：可以先不要嗎？」

