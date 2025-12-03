馬郁雯參選 北市前官員見看板掛在按摩店：一查不得了「已向警投訴」

民進黨台北市議員參選人馬郁雯，被發現看板掛在按摩店上。（圖／中時資料照，郭吉銓攝）

2026選舉在即，因柯文哲案而聲名大噪的前媒體人馬郁雯先前宣布爭取民進黨提名，投入台北市第五選區（中正、萬華）議員選戰。但前台北市政府副發言人郭音蘭指，馬郁雯的宣傳看板掛在一家按摩店上，「不查還好，一查不得了！」

馬郁雯宣布參選北市議員，她上月4日在臉書表示，因為想幫大家解決問題，想挺身而出，從最基層的民意代表做起，從最貼近民生大小事，累積改變，最終台北、台灣也一定會改變。

前台北市政府副發言人郭音蘭昨（2）日在臉書發文提到，經過台北車站周邊，發現馬郁雯的看板掛在一家按摩店上。原以為只是一般按摩店，但查了之後嚇傻，網路上有許多「顧客」分享「消費經驗」，看起來並不單純，因此她已向警方投訴該店家疑似涉嫌黃色事業。

廣告 廣告

郭音蘭好奇，為何馬郁雯會把看板掛在那邊？明顯並非廣告公司租賃看板，與店家甚至老闆的關係是什麼？而刊登時，是否有了解店家平時的具體工作，是普通按摩店，還是遊走灰色地帶？若該店家涉黃，以後如果成為議員，是否會成為黃色護航天使，還這個人情？她希望馬郁雯回答相關問題。

消息一出，引來網友一番討論，「為什麼掛在那邊？這點最關鍵，請馬檢立即說明！」、「馬檢不知道自己把看板掛在哪裡嗎？」、「坐等一個『我真的不知情，是黨工擅自掛的』的經典回應」、「至少要查一下營業內容吧！」國民黨立委徐巧芯助理謝克洋也在底下回應：「從經營7年的檢調線，變成關心選民的攝護腺（？）」。

【看原文連結】