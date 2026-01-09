馬郁雯喊陳玉珍慘了！秀「獨家」公文北檢提告 陳玉珍：不隨之起舞

政治中心／綜合報導

馬郁雯喊陳玉珍慘了！秀出掌握的「獨家」中華電信工會公文赴北檢提告，陳玉珍回應不隨之起舞。（組合圖／資料照）

宣布投入年底台北市議員選舉的前記者馬郁雯日前出示中華電信高雄營運處企業工會函爆料，國民黨立委陳玉珍要求中華電信主管，前往國民黨金門縣黨部報告人事案，施壓喬官的行徑，猶如土皇帝。今（9）日馬郁雯在臉書發文「陳玉珍慘了！」並說自己「獨家」掌握中華電信工會已正式行文，要求中華電信全面清查公司人事關說案，她也會跟律師陳又新鈴告發陳玉珍涉犯圖利、藉勢藉端勒索等罪。陳玉珍則說「不隨之起舞」。

馬郁雯在臉書發文說，6日中華電信工會正式行文給中華電信公司的公文，公文中工會正式要求：1.即刻就因金門陳玉珍立法委員強力介入不當關說獲得升遷之李姓員工調降回原職務，並索回升遷之各項差額。2.嚴懲高雄營運處總經理，並進行內部調查，有無其他不當舉措。3.清查公司內部有無相類關說事件，並嚴格糾正各黨派空降公司任職人員。

「相信收到此文之後，中華電信將展開內部調查，不用多久，陳玉珍的人事關說案很快就會水落石出。」馬郁雯表示，除政治責任外，她與陳又新律師上午也將到北檢按鈴告發陳玉珍涉犯貪污治罪條例中圖利、藉勢藉端勒索等罪，這是五年以上且併科罰金3000萬元以下重罪。

馬郁雯指出，過去自己爆料的過程中，因為個資法的關係，把翁姓員工、李姓職員、陳姓職員的本名與關說職稱都去識別化，但在告訴狀中，會把完整員工姓名、關說職稱、關說過程都交付北檢檢察官。「有沒有涉嫌關說施壓？陳玉珍委員心裡有譜！」

上午，陳玉珍在立法院被問及此事時僅簡短回應「不隨之起舞！」

對於馬郁雯的提告，陳玉珍回應不隨之起舞。

馬郁雯PO自己獨家掌握中華電信工會已正式行文，要求中華電信全面清查公司人事關說案。（圖／翻攝自馬郁雯臉書）

