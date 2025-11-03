馬郁雯宣布：2026披綠營戰袍 參選中正萬華

因柯案聲名大噪的前媒體人馬郁雯3日則預告將披上綠營戰袍，4日到艋舺龍山寺正式宣布參選中正萬華市議員選舉。（本報資料照片）

距離2026九合一大選還有1年，台北市第五選區中正、萬華議員選戰激烈，目前傳出有意參選的新人包括民眾黨發言人吳怡萱等人，因柯案聲名大噪的前媒體人馬郁雯3日則預告將披上綠營戰袍，4日到艋舺龍山寺正式宣布參選中正萬華市議員選舉。

從媒體群組的採訪訊息中寫道，馬郁雯明將正式宣布，爭取民進黨提名，投入明年台北市第五選區中正萬華市議員選舉，當天上午將由前立委段宜康陪同至龍山寺參拜後，到東三水街市場掃街拜票。

《三立新聞》記者馬郁雯過去因獨家爆料柯文哲USB「1500」疑似金流而聲名大噪，如今則選擇披上綠營戰袍。萬華區政治傾向偏綠，目前有8席議員席次，原是藍4、綠3及無黨籍的徐立信。在吳沛憶當選立法委員後，綠營在該區只剩2席，加上應曉薇如今身陷京華城弊案，新人選戰相當激烈。

【看原文連結】