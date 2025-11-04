馬郁雯將爭取綠營提名參選「中正萬華」議員 段宜康現身喊話支持

前媒體人馬郁雯宣布確定爭取民進黨提名，投入2026北市第五選區中正、萬華的市議員選舉，另外還有民進黨新人張銘祐、康家瑋，3人將與2名現任議員洪婉臻、劉耀仁一同爭奪4個名額。而國民黨部分，議員應曉薇因涉京華城案遭停權，傳出女兒代替出戰，罷免吳沛憶領銜人劉思吟、李孝亮也表態有意角逐，各黨爭相卡位、戰況一觸即發。

新秀老將爭提名 綠營「中正萬華」初選5搶4

市場掃街拜票爭取支持，前媒體人馬郁雯投入政壇，宣布爭取民進黨提名，參選2026台北市中正、萬華區的議員選舉，強調要從最基層的民意代表做起，從最貼近民生大小事累積改變。馬郁雯起手式就找來前綠委新潮流大老段宜康，他也喊話盼能再出現一個捍衛市民權益、強力監督市政府的代議士。

廣告 廣告

段宜康喊話支持馬郁雯。圖／台視新聞

馬郁雯正式參戰，綠營初選開打，有「台派戰鬥雞」稱號的政治評論員張銘祐積極備戰，每天都站路口。而除了現任議員洪婉臻、劉耀仁，曾參選失利的康家瑋都表態參加黨內初選，民進黨要選中正、萬華的老將新秀，已形成5搶4的局面。

民進黨要選中正、萬華的老將新秀，已形成5搶4的局面。圖／台視新聞

應曉薇遭停權恐派女兒出戰 吳怡萱、于美人也有望參選

藍營方面，議員應曉薇因為停權，恐怕影響到2026年提名，傳出可望交棒女兒參選，另外罷免吳沛憶慘敗的領銜人劉思吟、李孝亮也可能角逐；民眾黨發言人吳怡萱上次參選失利，這次有機會再戰，還有藝人于美人也傳出有意轉戰議員選舉，中正萬華成議員熱戰區，藍綠白卡位戰戰況一觸即發。

台北／綜合報導 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

挺同派系林岱樺選高市長遭黨內關切 林佳龍稱「表達加油、不會站台」

綠台北市長人選「大黑馬？」 周玉蔻點名梁文傑

正國會4將缺席！林岱樺淚灑舞台喊清白：不會被暗黑勢力打倒