馬郁雯控王鴻薇助理「藉勢索賄」！ 北檢傳喚律師柯晨皓作證

【記者謝亞庭／台北報導】國民黨立委王鴻薇與其國會助理張凱維，遭踢爆利用職權向藥商「假提案、真索賄」，被媒體人馬郁雯等人赴北檢按鈴告發，控告2人涉嫌違反《貪污治罪條例》；另一方面，張也反擊強調並不知情，同時也提告馬女等人妨害名譽。台北地檢署受理後展開偵辦，今（31）日上午也以證人身份傳喚律師柯晨皓到案，藉以釐清案情。

民眾黨立委黃國昌狗仔集團案延燒，其中，疑有集團狗仔將偷拍照片販售給藍營人士。先前為藍委王鴻薇打官司的律師柯晨皓出面爆料，王女的助理張凱維與黃男的集團狗仔合作，並在拿到照片後將其兜售給王女，然而他早就提醒此舉有疑慮。

本月13，馬郁雯及青年監督聯盟發起人陳又新律師、執行長許譽騰連日指控，張凱維還涉嫌利用立委助理職權向藥商索賄，不僅找來登記資本額僅有10萬元的行銷公司「艾弗行銷傳媒（下稱艾弗）」合作，並向「台灣安進藥品有限公司」提案，企劃內容涉及立委職權，包括舉行公聽會與記者會、溝通立法委員，更疑似藉機索要公關費顧問費。

事隔一天，馬郁雯、陳又新及許譽騰進一步行動並赴北檢按鈴，告發立委王鴻薇及其國會助理張凱維，涉違反《貪污治罪條例》罪嫌。不過就在同日晚間，張凱維也回擊前去台北地檢署遞狀，反控馬郁雯等人已符合「誹謗罪」要件，並對3人提告妨害名譽罪嫌。

張凱維聲明強調，他僅是協調第三方專業人士、替柯晨晧修改簡報檔案，而親自代表艾弗公司向台灣安進簡報的人是柯男，即便柯男於簡報過程中，曾明示或暗示他以立委助理的職務配合「藉勢藉端索賄」，但他並不知情也從未授權，柯男應自負法律責任，摯盼北檢能夠依法調查，儘速起訴。

