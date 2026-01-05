馬郁雯揭發藍委多次濫權違法喬升遷 陳玉珍辯解：接受民眾陳情

前媒體人馬郁雯現正參選民進黨台北市議員初選（中正、萬華）。（攝影／胡智凱）

前媒體人馬郁雯本（5）日揭發國民黨金門立委陳玉珍屢次施壓關說中華電信金門區員工升遷案，甚至要求中華電信管理階層至國民黨金門縣黨部及其立法院辦公室報告員工升遷進展，恐已違反貪污治罪條例、公職人員利益衝突迴避法。

對此，陳玉珍辯解，自己身為民意代表，接受民眾陳情。她並反嗆馬郁雯，如果質疑有任何違法行為，就直接去向經營多年的檢調單位檢舉比較直接，應該多方了解，不然只會成為被人利用，成為政治鬥爭的工具。

馬郁雯揭陳玉珍在國民黨部施壓中華電信喬升遷

對於陳玉珍辯稱自己是接受民眾陳情才去幫忙處理中華電信金門區員工升遷案，馬郁雯本次揭發爆料也是基於中華電信工會的陳情信。馬郁雯說，這份陳情信是中華電信員工血淋淋的控訴，若陳情信內容為假，陳玉珍應該提出證據反駁，或提告中華電信工會自清，若陳情信內容為真，陳玉珍應該道歉、請辭立委。

馬郁雯表示，之前已經有媒體踢爆陳玉珍幫人喬官，施壓中華電信幫金門工務科二股翁姓職員升遷，而中華電信工會不堪其擾，發函監察院盼監院能糾正陳玉珍違法關說行為。她表示：「這不是最扯，根據我獨家掌握，陳玉珍強行喬官不只一次，而是慣犯！」

馬郁雯拿出中華電信高雄營運處企業工會於2024年11月8日行文總統府的陳情信，內容將陳玉珍施壓喬官行徑寫得清清楚楚：



2024年9月30日，陳玉珍要求中華電信總人發處協理暨高雄營運處總經理柯偉震至立法院辦公室報告有關金門服務中心的人事升遷案，嚴重干預中華電信之公司治理。



2024年10月14日，陳玉珍要求中華電信高雄營運處金門服務中心經理王福財至國民黨金門縣黨部報告，假藉職權關說、施壓應讓某李姓員工升遷，李竟不避諱陪同在場。

馬郁雯預告接下來還有鐵證：陳玉珍是否準備好面對司法？

對於陳玉珍辯稱是接受民眾陳情，馬郁雯表示，請不要把施壓人事案扭曲成陳情案，因為中華電信的公文寫的清清楚楚，她要求中華電信高雄營運處總經理柯偉震到立法院辦公室報告，也強迫中華電信高雄營運處金門服務中心經理王福財至國民黨金門縣黨部報告，施壓要求中華電信讓李姓員工升遷。

馬郁雯認為，陳玉珍的行為已經坐實貪污治罪條例第6條，：「對於非主管或監督之事務，明知違背法律、法律授權之法規命令、職權命令、自治條例、自治規則、委辦規則或其他對多數不特定人民就一般事項所作對外發生法律效果之規定，利用職權機會或身分圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者。」

另有法界人士指出，陳玉珍的行為也構成公職人員利益衝突迴避法第12條：「公職人員不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益。」馬郁雯強調，自己具有消息來源，所以因此喊話陳玉珍：「妳可以選擇繼續強辯，但接下來的鐵證，是否準備好面對司法調查？」

陳玉珍辯「接受民眾陳情」：請直接提告檢舉

陳玉珍回應，中華電信工會金門的幹部利用職權在金門欺壓百姓是眾人皆知的事情，只要不按照幹部的意志行事，就會在金門中華電信被打壓，她身為民意代表，接受民眾陳情，挺身而出是為所當為，也是應該做的事情，「如果有違法犯紀，請直接到相關單位提告檢舉，我已經多次聲明，也不會再隨之起舞」。

陳玉珍並嗆馬郁雯：奉勸這位長期經營檢調的馬姓媒體人，如果質疑有任何違法行為，就直接去向經營多年的檢調單位檢舉比較直接，未來想要成為一位稱職的民意代表，接受任何的陳情、舉報不要只聽一面之詞，應該多方了解，才能算是善盡民意代表的職責，不然只會成為被人利用，成為政治鬥爭的工具。

