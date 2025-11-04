馬郁雯正式參戰「許下3諾言」！段宜康喊全力支持：我想30秒就答應

記者陳思妤／台北報導

前《三立新聞》記者馬郁雯今（4）日在前立委段宜康陪同下，正式宣布參選，爭取民進黨中正、萬華議員提名。她表示，拜龍山寺時許下3個諾言，包括堅守台灣價值、持續在中正萬華深耕、直接為人民做服務，她會用最高標準監督自己、要求自己。段宜康則透露，當時馬郁雯找他，他30秒就答應了，覺得怎麼有這麼好的事情。

馬郁雯表示，確定參選第一個想到的人就是段宜康，段宜康在中正萬華的地方服務、市政監督、台灣信念的價值，都是他非常欽佩而且長期學習對象。她指出，剛剛到龍山寺拜拜有許下3個諾言，包括堅守台灣價值、持續在中正萬華深耕、直接為人民做服務，她會用最高標準監督自己、要求自己，希望延續段宜康的服務還有問政精神，也希望中正萬華選民給她機會，希望中正萬華「馬上有改變」。

媒體追問，什麼原因決定代表新系爭取提名？馬郁雯稱，她不太了解派系，但確定要參選後，腦袋第一個跳出來就是段宜康，當時是大膽提出邀請，但沒想到段宜康很爽快答應，讓她信心大增，身為新人會全力以赴，希望選民給她機會，她當記者時擅長找出問題，現在身分轉換變成參選人，希望幫大家解決問題。

馬郁雯也直言，新人加權對她來講是加分選項，因為基數要夠大加權才有用，而媒體出身被認為有空戰優勢，但這也是加分選項，空戰優勢就像是站在游泳池裡面踩不到底，不知道一陣風過來會有多少支持度，所以應該更踏實、務實去拜託請託，讓大家認識跟支持，陸戰部分一定是主軸，空戰當成加分選項，「空陸一定齊發」。

段宜康則指出，馬郁雯讓他看到有監督力、有效率，能代表他珍視的中正萬華選民來監督市府，推動對老社區最好的建設，所以他非常高興站在馬郁雯身邊，「在選舉過程會全力支持她」。

《馬郁雯宣布參選記者會》前立委段宜康陪同馬郁雯（左）出席。（圖／翻攝畫面）

段宜康大讚，馬郁雯擔任記者時就非常欣賞她，覺得專業認真，是願意揭弊勇敢的新聞從業人員，聽到對方想要參選他非常開心，中正萬華這個老社區不但社區老，居民年齡也偏高，常常不知道怎麼爭取權益、怎麼向市府反映遭遇的不公對待、怎麼表達對市政建設沒效率的憤怒，一個能替他們完整反映意見、找出問題解決的代議士，這才是老社區最需要的人才。

「馬郁雯來找我，我考慮的時間大概只有30秒」，段宜康說，當下反應是對中正萬華怎麼有這麼好的事情，有優秀人才投入要爭取替大家服務，這是自己等待很久的事情，懇求選民相信他的眼光，共同支持馬郁雯。

