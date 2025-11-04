馬郁雯正式參戰「許下3諾言」！段宜康喊全力支持：我想30秒就答應
記者陳思妤／台北報導
前《三立新聞》記者馬郁雯今（4）日在前立委段宜康陪同下，正式宣布參選，爭取民進黨中正、萬華議員提名。她表示，拜龍山寺時許下3個諾言，包括堅守台灣價值、持續在中正萬華深耕、直接為人民做服務，她會用最高標準監督自己、要求自己。段宜康則透露，當時馬郁雯找他，他30秒就答應了，覺得怎麼有這麼好的事情。
馬郁雯表示，確定參選第一個想到的人就是段宜康，段宜康在中正萬華的地方服務、市政監督、台灣信念的價值，都是他非常欽佩而且長期學習對象。她指出，剛剛到龍山寺拜拜有許下3個諾言，包括堅守台灣價值、持續在中正萬華深耕、直接為人民做服務，她會用最高標準監督自己、要求自己，希望延續段宜康的服務還有問政精神，也希望中正萬華選民給她機會，希望中正萬華「馬上有改變」。
媒體追問，什麼原因決定代表新系爭取提名？馬郁雯稱，她不太了解派系，但確定要參選後，腦袋第一個跳出來就是段宜康，當時是大膽提出邀請，但沒想到段宜康很爽快答應，讓她信心大增，身為新人會全力以赴，希望選民給她機會，她當記者時擅長找出問題，現在身分轉換變成參選人，希望幫大家解決問題。
馬郁雯也直言，新人加權對她來講是加分選項，因為基數要夠大加權才有用，而媒體出身被認為有空戰優勢，但這也是加分選項，空戰優勢就像是站在游泳池裡面踩不到底，不知道一陣風過來會有多少支持度，所以應該更踏實、務實去拜託請託，讓大家認識跟支持，陸戰部分一定是主軸，空戰當成加分選項，「空陸一定齊發」。
段宜康則指出，馬郁雯讓他看到有監督力、有效率，能代表他珍視的中正萬華選民來監督市府，推動對老社區最好的建設，所以他非常高興站在馬郁雯身邊，「在選舉過程會全力支持她」。
段宜康大讚，馬郁雯擔任記者時就非常欣賞她，覺得專業認真，是願意揭弊勇敢的新聞從業人員，聽到對方想要參選他非常開心，中正萬華這個老社區不但社區老，居民年齡也偏高，常常不知道怎麼爭取權益、怎麼向市府反映遭遇的不公對待、怎麼表達對市政建設沒效率的憤怒，一個能替他們完整反映意見、找出問題解決的代議士，這才是老社區最需要的人才。
「馬郁雯來找我，我考慮的時間大概只有30秒」，段宜康說，當下反應是對中正萬華怎麼有這麼好的事情，有優秀人才投入要爭取替大家服務，這是自己等待很久的事情，懇求選民相信他的眼光，共同支持馬郁雯。
更多三立新聞網報導
最新表態了！馬郁雯：將爭取民進黨提名， 參選北市中正、萬華區議員
稱10億產值公司全沒了！館長又扯「被民進黨打壓」：不懂台人反中反個屁
高市早苗向金正恩喊話：願面對面會談 討論日人遭北韓綁架問題
龍山寺外「收購個資」現領1000！狂吸大批長輩排隊 網看傻：明目張膽
其他人也在看
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
鳳凰最快今晚生成！颱風模擬路徑、侵台機率曝光 雨下最猛地區出爐
中央氣象署觀測資料顯示，位於鵝鑾鼻東南東方「熱帶性低氣壓TD29」，今（4）日2時以每小時18公里速度，向西北西進行。颱風動向持續受到關注，氣象專家賈新興就提醒，TD29有機會於今、明兩天增強為今年第26號鳳凰颱風（FUNG-WONG）。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 23 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 21 小時前
小禎無辜捲入粿粿、范姜彥豐婚變 本尊怒發聲：有病嗎？
粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚。今有爆料指出2人已分居，粿粿新的落腳住處，是王子的好友胡釋安和胡小禎的住所，對此，小禎本人也親自在相關新聞下方留言，傻眼說：「有病嗎？」可見對於此傳聞相當不滿。范姜彥豐日前爆料妻子婚內與「王子」邱勝翊有不倫情，引發譁然。粿粿1日拍片認錯，坦承與王自由時報 ・ 19 小時前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
寶佳狙擊中工想「一石二鳥」？最大股東中石化漲停近萬張排隊買
中華工程（1515）才因賣出「大麻花」豪宅「陶朱隱園」入帳12億元，股價急飆四成背後竟有寶佳集團欲搶經營權，中工揭露寶佳旗下「堡新投資」四天買進一成股權，今天中工開高後震盪，但換同集團、亦是中工持股10%最大股東中石化（1314）亮燈漲停，最高站上8.07元，並一度有近萬張買單排隊等買進，市場直指寶佳買中工意欲是拿「中石化」的龐大土地資產，經營權之爭恐擴大。Yahoo奇摩股市 ・ 41 分鐘前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光
粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。粉專提醒，秋季期間的颱風特...CTWANT ・ 4 小時前
影》陳偉殷收到大聯盟「傳說卡」福利超狂！全台僅2人有
台灣旅美名將陳偉殷3日在臉書分享，自己收到一份來自美國職棒大聯盟（MLB）的特別禮物「終身通行證」（Lifetime Pass），也被球迷稱為「傳說中的那張卡」。只要持有這張卡，就能終身免費進入大聯盟球場觀戰例行賽，甚至可攜伴入場。中時新聞網 ・ 1 小時前
喝咖啡別碰12種藥物！藥師示警：恐引發災難性副作用
咖啡是許多人日常生活中不可或缺的飲品，尤其早晨一杯咖啡能夠提神醒腦，幫助開啟一天的工作。然而，英國《每日郵報》報導，藥劑師警告，咖啡若與某些特定藥物一同服用，可能會產生危險的交互作用，甚至引發「災難性副作用」，對健康造成嚴重威脅。中天新聞網 ・ 1 小時前
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前