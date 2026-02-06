馬郁雯登記民進黨台北市議員初選 懇請中正萬華選民成為最大後盾 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨中正萬華參選人馬郁雯今（6）日表示，已正式在民進黨台北市黨部完成市議員黨內初選登記。她指出，距離宣布參選至今已93天，這段時間持續走進巷弄、市場與鄰里，與地方居民交流，傾聽民主、地方治理及生活大小事，也在過程中更加確立自己參選的初衷與責任。

馬郁雯說，這93天來，她記住了一張又一張面孔，也聽見許多對民主價值的珍惜與對地方問題的期待。她坦言，在不同聲音中調整步伐、累積勇氣，讓自己在挺身而出的道路上，逐漸為自己穿上一層層「勇敢的鎧甲」，今日的登記不僅是一項程序，而是一個被期待、也願意承擔的時刻。

馬郁雯也感謝前立委段宜康、台北市議員李建昌等前輩，陪同她與陳又新律師一同前往黨部完成登記。她指出，段宜康長期深耕中正萬華，李建昌則是台北市資深議員，而她與陳又新多年來共同追查弊案，雖然來自不同領域，但選擇在同一時間挺身而出，回應市民對「台派新世代」的期待，相信彼此是「最強的新世代」組合。

馬郁雯表示，有前輩的支持，也時刻提醒自己，從政不是站在最前面被看見，而是站在大家身旁，感受市民在乎的日常，把事情一件一件做好，並為中正萬華這個老城區尋找翻新的可能。她說，93天前說出服務中正萬華的決心，如今更清楚大家的期待，會把這些期待放進行動中。

馬郁雯強調，這場選戰不是短跑，而是一場耐力賽，並懇請中正萬華選民成為她最大的後盾。隨著3月2日至4月10日黨內初選展開，她提醒，期間中正萬華家用電話皆可能接到民調電話，呼籲支持者在電話民調中「唯一支持馬郁雯」，協助她順利通過初選，爭取一個為中正萬華服務的機會。

照片來源：馬郁雯辦公室

