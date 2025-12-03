馬郁雯看板掛按摩店急喊「已撤」 藍青年揭5疑點酸：參選政見？

馬郁雯的競選看板被發現掛在按摩店上，引發爭議。（圖／本報資料照片）

民進黨參選人馬郁雯因柯文哲案聲名大噪，近日被前台北市政府副發言人郭音蘭發現，其競選看板掛在涉黃的按摩店上。對此，馬郁雯強調掛設程序一切合法，已將看板下架，而國民黨前副發言人賴苡任也忍不住開酸了。

「李正皓有時間笑我的參選理由，不如多關心自己女友的政見，疑似在北車補習街支持性專區」，賴苡任今（3）日在臉書發文說明，跟店家商借掛看板都是常態，但跟「色情半套按摩店」合作掛看板，他倒是第一次看到。

賴苡任指出，可以從店家的廣告燈箱看出5件事，包括店名叫「印象SPA」、是馬郁雯的競選廣告、競選布條尺寸與燈箱完美契合、騎樓柱子也有廣告看板、證明不是隨手一掛或是支持者自願。

賴苡任提到，前台北市政府副發言人郭音蘭昨天晚上調查後發現，該店在網路上的評價都是「色情半套按摩」，顧客還把體驗分享到社群，但目前所有文章都已經被下架。他未看先猜，馬郁雯可能會說「那是店家支持者熱心，自己幫我掛上去的」，但問題是競選廣告尺寸和廣告燈箱完美契合，是需要訂製的，而廣告輸出需要「文宣原圖」才能製作。

賴苡任更表示，懷寧街是著名的補習街，沒想到竟暗藏「色情半套按摩店」，而且馬郁雯還跟店家合作，不禁好奇難道是馬郁雯參選中正萬華市議員的政見，「要在補習街成立性專區？」

針對爭議，馬郁雯向《知新聞》澄清，該看板點位於地方熱心人士輾轉介紹，製作、掛設過程一切合法，並不認識店家，對於店家生意為何也不清楚，但為了避免爭議，已將看板處理下架。

