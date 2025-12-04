馬郁雯看板掛按摩店被酸 他批霸凌 遭揭綠營MeToo史打臉

民進黨台北市議員參選人馬郁雯，被發現看板掛在按摩店上，引發討論。（示意圖／資料照／郭吉銓攝）

綠營台北市議員參選人馬郁雯因柯文哲案打響名號，她近日被前台北市政府副發言人郭音蘭發現，競選看板竟掛在涉黃的按摩店上。馬郁雯強調掛設程序一切合法，已將看板下架。綠營甚至反控藍營對馬「性霸凌」，被粉專挖出過去民進黨MeToo歷歷在目案例狠打臉。

民進黨發言人卓冠廷4日發文，質疑藍營「群起性羞辱馬郁雯，覺得自己會因此多一票？馬郁雯看板誤掛到疑似爭議場所，第一時間是下架負責。結果一堆藍營見獵心喜，越講越誇張。聚在一起騷擾霸凌女生，貼標籤抹黃就會多一票是不是？並不會！只會丟人現眼！」

「酸一下就性霸凌？」4.6萬追蹤的粉專「高雄林小姐」PO昔日綠營MeToo新聞反嗆：「霸凌明明就發生在你民進黨中央黨部10樓，你們的性騷受害者黨工還被霸凌到暈倒，送去台大醫院急診。你們還羞辱男同志黨工情侶，不但言語辱罵、肢體暴力，還逼人當眾下跪道歉，還把實習女生拉去喝酒。而且在場其他幕僚不但沒人幫忙，還倒酒要他倆道歉。性、霸凌、民進黨！（噁）什麼女權、平權、人權都是假的，都是你們鬥爭用的政治工具，平常根本就沒放在眼裡。不然為什麼男同志情侶被公然霸凌，你們卻沒人制止？」

網友表示「民進黨永遠都是雙標黨」、「沒掛錯地方，哪裡都是民進黨的選民」、「人家說不定佈線多年了，現在趁機幫忙打知名度」。

