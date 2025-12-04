馬郁雯看板風波掀藍綠新人攻防 劉品妡籲停止抹黃回歸政策討論

民進黨大安文山市議員擬參選人劉品妡批評，藍營以性羞辱方式攻擊女性候選人，既低級又偏離公共討論。（圖／翻攝自劉品妡臉書）

前媒體人馬郁雯日前宣布投入2026台北市第五選區（中正、萬華）市議員選戰，並爭取民進黨提名。然而，藍營人士指出，她的競選看板掛設於一間疑似涉及不當營業的按摩店外，並以「白天經營檢調線，晚上招牌一亮就變保養攝護腺」等語句提出批評。對此，台北市第六選區（大安、文山）市議員擬參選人劉品妡今（4）日表示，藍營新生代以性羞辱方式進行政治攻防的作法相當不當，呼籲回到政策專業與區域發展的討論軸線。

2026地方選舉倒數一年，政治新人陸續掛上競選看板，爭取曝光與選民支持。然而，馬郁雯與另一名民進黨擬參選人郭凡的看板因與按摩店合掛，引起部分藍營人士批評。

廣告 廣告

對此，劉品妡表示，政治攻防彼此檢視無可厚非，但高舉道德大旗，實質卻以性羞辱方式攻擊其他候選人的手法真的沒必要。同為參選人的她指出，每一塊看板不是花錢租借，就是來自地方支持者的協助與愛心，候選人都非常珍惜。只要製作、申請、掛設過程合法合規，通常不會也不可能逐一查清背後店家或地主所有過往與評價。

前媒體人馬郁雯競選看板因與按摩店合掛引發關注，事後遭藍營人士檢舉並火速下架。（圖／方萬民攝）

她批評，國民黨的滿志剛、郭音蘭、謝克洋等人表面上打著「道德」旗幟，實際上卻將馬郁雯當成抹黃、性羞辱的靶，從「保養攝護腺」到「關心選民攝護腺」等語句，已遠遠偏離政策與價值辯論。

劉品妡強調，真正應受檢驗的應是候選人的理念、專業與對區域未來的規劃，而非將女性參選人拉入性羞辱的語境，以擦邊黃腔換取聲量。自稱「政治新生代」的從政者，如果價值觀比現任者更低級，那根本也談不上進步。她呼籲，即使政治立場不同，對人的基本尊重及性別、身體的道德底線，應是所有參政者都必須共同守住的最低標準。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

爸媽都黑髮黑眼「女嬰竟金髮碧眼」！ 真相曝光讓人驚呼

GoShare「安全帽帽套不戴頭上」掀議 官方曝3戴法：不會變自助餐阿姨！

全面取消彈性放假、補班制度！明年9連假一次看