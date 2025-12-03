馬郁雯看板「掛到按摩店」！藍青年一句酸爆

▲馬郁雯的競選看板被發現掛在按摩店，目前雖已緊急移除，不過仍引起輿論爭議。（圖／翻攝自賴苡任臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026地方選舉腳步接近，前媒體人馬郁雯近日宣布投入民進黨中正、萬華區市議員初選，然而卻被踢爆，她的競選看板竟掛在一家涉黃的按摩店外，儘管已緊急移除，不過仍引來質疑聲浪。對此，宣布角逐士林、北投區市議員的藍營青年賴苡任直指，難道這是馬郁雯的競選政見，打算在補習街推動性專區嗎？

賴苡任狠酸，名嘴李正皓有時間笑他的參選理由，不如多關心女友馬郁雯的政見，疑似在北車補習街支持性專區。他指出，跟店家商借掛看板都是常態，但跟「色情半套按摩店」合作掛看板，自己倒是第一次看到。

廣告 廣告

▲馬郁雯的競選布條高掛在按摩店的招牌上，引發爭議。（圖／翻攝自賴苡任臉書）

賴苡任表示，可以從店家的廣告燈箱看的出幾件事，包括店名叫作「印象SPA」，而掛在上面的是馬郁雯的競選廣告，其中競選布條尺寸與燈箱完美契合，此外連騎樓柱子也有廣告看板，證明不是隨手一掛或是支持者自願。

賴苡任提到，前台北市政府副發言人郭音蘭昨（2日）晚調查後發現，這間印象SPA在網路上的評價都是「色情半套按摩」，顧客將體驗分享在社群上，現在根據網址連結，會發現所有文章都已經被下架，還好郭音蘭手快，全部截圖了。

「我未看先猜，馬郁雯可能會說，那是店家支持者熱心，自己幫我掛上去的，就跟陳其邁一樣，怎麼會知道李有財拿了自己的照片合成。」賴苡任強調，但他前面說了，競選廣告尺寸跟廣告燈箱完美契合，是需要訂製的，而廣告輸出需要「文宣原圖」才能製作。

最後，賴苡任也提醒，各位別忘了，懷寧街是著名的補習街，那邊藏有「色情半套按摩店」，馬郁雯還跟店家合作，他質疑：「難道這是馬郁雯參選中正萬華市議員的政見嗎？要在補習街成立性專區？」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

柯文哲喊直播被打槍！法院只准這1事 蔡正元：司法操弄太過頭

每針1億救罕病！名醫挨轟「冷血」吐大實話：長照一輩子

李有宜披藍袍出戰2026？他驚爆操盤手「離間戰術」：非常精妙