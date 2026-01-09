馬郁雯秀「獨家」公文告發圖利罪 陳玉珍5字回應

因柯文哲案而聲名大噪的前記者、民進黨台北市議員參選人馬郁雯，近日指控國民黨立委陳玉珍涉及中華電信人事關說，並告發陳涉犯圖利、藉勢藉端勒索等罪。對此，陳玉珍也回應，「不隨之起舞」。

馬郁雯今（9）日在臉書發文表示，自己獨家掌握，中華電信工會已正式行文，要求中華電信全面清查公司人事關說案，公文中正式要求，首先，即刻就因陳玉珍強力介入不當關說獲得升遷之李姓員工調降回原職務，並索回升遷之各項差額；再來，嚴懲高雄營運處總經理，並進行內部調查，有無其他不當舉措；第三，清查公司內部有無相類關說事件，並嚴格糾正各黨派空降公司任職人員。

馬郁雯直言，相信收到此文之後，中華電信將展開內部調查，不用多久，陳玉珍的人事關說案很快就會水落石出。她並提到，除了政治責任外，自己今天也與律師陳又新到北檢按鈴，告發陳玉珍涉犯貪污治罪條例中圖利、藉勢藉端勒索等罪，這是五年以上且併科罰金3000萬元以下重罪。

馬郁雯強調，過去爆料的過程中，因為個資法緣故，自己把相關人士的本名與關說職稱都去識別化，但在告訴狀中，我會把完整員工姓名、關說職稱、關說過程都交付北檢檢察官，「有沒有涉嫌關說施壓？陳玉珍委員心裡有譜」。而根據《TVBS新聞》報導，對於馬郁雯的指控，陳玉珍今天受訪以「不隨之起舞」簡單回應。

★未經判決確定，應推定為無罪。

