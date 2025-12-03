馬郁雯競選看板掛按摩店惹議 北市藍營戰將要求說清楚

前台北市政府副發言人、投入市議員選舉的郭音蘭今（3）日深夜在臉書發文，參加民進黨台北市議員初選的馬郁雯，其競選看板掛在台北車站周邊一家疑似涉及色情服務的按摩店外。郭音蘭表示已向警方投訴該店家疑似涉嫌黃色事業，並向馬郁雯提出三大質疑，要求對方正面回應與該店的關係。

馬郁雯的競選看板掛在疑似涉黃的店家外。（圖／郭音蘭臉書）

郭音蘭在臉書貼文中指出，她經過台北車站周邊時發現馬郁雯的看板掛在一家按摩店上，經查網路上有許多「顧客」分享在該店家的「消費經驗」，看起來並不單純。她在文中提到Dcard網友的分享、該文底下的留言連結，以及X平台上面的網友分享。

郭音蘭。（圖／資料照）

郭音蘭向馬郁雯提出三大質疑。第一，為什麼會把看板掛在那邊？該看板明顯並非廣告公司租賃看板,跟店家甚至老闆的關係是什麼？第二，刊登時是否瞭解該店家平時的具體工作，是普通按摩店，還是遊走灰色地帶？第三，若此店涉黃，以後如果成為議員，是否會成為黃色護航天使，還這個人情？

郭音蘭臉書截圖。

郭音蘭在貼文中提供現場拍攝照片及相關網頁截圖，並以「深夜才能發的文章」為標籤。該貼文引發網友熱議，有網友留言表示「從經營七年的檢調線，變成關心選民的攝護腺」，也有網友質疑「『遊走灰色地帶』的店，掛著『馬上改變』的馬檢？」多名網友要求馬郁雯正面回應與該店的關係。

