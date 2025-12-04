馬郁雯競選看板掛按摩店 她喊話：不要神隱

▲前三立記者馬郁雯宣布投入北市議員選戰，。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 前媒體人馬郁雯日前宣布爭取民進黨提名，投入2026台北市第五選區（中正、萬華）議員選戰，但前台北市政府副發言人郭音蘭2日驚爆，馬郁雯的宣傳看板掛在一家疑似從事黃色事業的按摩店上，已向警方投訴該店，馬郁雯則是火速派人撤除看板。郭音蘭今（4）日喊話馬郁雯不要一直神隱，更不要用性別自助餐模糊焦點。

國民黨北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛在臉書發文表示，馬郁雯被發現竟然跟知名色情按摩店合掛看板，白天經營檢調線，晚上店招一點亮，就變成保養攝護腺。

民進黨新北市議員卓冠廷反擊說，無聊低級當有趣，國民黨群起性羞辱馬郁雯，霸凌女生，貼標籤抹黃，覺得自己會因此多一票？

郭音蘭臉書發文表示，馬郁雯不要一直神隱，還找打手出來轉移焦點說與涉黃按摩店共掛廣告的事實是「性別霸凌」。最好笑的是，主打自己是「揭弊女神」，結果出事立刻躲起來不受訪。以下這些問題她通通沒有回應：到底誰是「熱心人士」？知不知道該店涉黃？是否檢舉？願不願意譴責？未來若擔任議員是不是要「還人情」？

郭音蘭表示，以上都經過查證，否則也不用漏夜拆除看板，甚至最愛告人的「馬檢」早就提告了不是嗎。更重要的是，政治人物是否包庇違法產業是「是非問題」，跟性別沒有關係，不要用性別自助餐模糊焦點。

