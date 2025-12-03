馬郁雯競選看板掛按摩店 郭音蘭：看起來不單純「已向警投訴」

郭音蘭於臉書發文指出，經過台北車站周邊，發現馬郁雯的看板掛在一家按摩店上。（圖／取自郭音蘭臉書）

2026選舉將至，因柯文哲案而聲名大噪的前媒體人馬郁雯日前正式宣布參選，爭取民進黨中正、萬華議員提名。不過前台北市政府副發言人郭音蘭2日發文指出，發現馬郁雯的看板掛在一家按摩店上。原以為只是一般按摩店，「不查還好，一查不得了」，網路上有許多「顧客」分享「消費經驗」，看起來並不單純，因此已向警方投訴該店家疑似涉嫌黃色事業。

馬郁雯日前宣布參選北市議員，上月4日於臉書表示，因為想幫大家解決問題、想挺身而出，從最基層的民意代表做起，從最貼近民生大小事，累積改變，最終台北、台灣也一定會改變。

廣告 廣告

郭音蘭於臉書發文指出，經過台北車站周邊，發現馬郁雯的看板掛在一家按摩店上。原以為只是一般按摩店，「不查還好，一查不得了」，網路上有許多「顧客」分享「消費經驗」，看起來並不單純，因此已向警方投訴該店家疑似涉嫌黃色事業。

郭音蘭想問，為何馬郁雯會把看板掛在那邊？明顯並非廣告公司租賃看板，與店家甚至老闆的關係是什麼？刊登時，是否有了解店家平時的具體工作，是普通按摩店，還是遊走灰色地帶？若該店家涉黃，以後如果成為議員，是否會成為黃色護航天使，還這個人情？她希望馬郁雯回答相關問題。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

太子集團涉跨國詐騙洗錢！傳員工申領失業給付 勞動部長說話了

天母嬤買關東煮6小時退貨！嫌茶葉蛋沒味道「放回去滷」 店員神回應

媽生病請妻照顧遭拒 月給4萬家用丈夫嗆「換妳去上班」被全場炮轟