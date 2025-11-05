馬郁雯請出段宜康陪同掃街 他讚：變吸票機

▲媒體人馬郁雯宣布投入議員選戰，前立委段宜康陪同掃街。（圖／記者葉政勳攝，2025.11.04）

[NOWnews今日新聞] 曾任三立記者的媒體人馬郁雯4日宣布爭取民進黨提名，參選台北市中正萬華選區議員，並邀請前立委段宜康陪同掃街。對此，媒體人黃揚明表示，過去段宜康幫議員站台，多數是新潮流成員，且多半在新人宣布參選後才出現，但馬郁雯還沒獲提名，就能請出段宜康陪同，「不得不佩服經營檢調7年的馬郁雯，現在經營新潮流7個月，就有這樣的成績，非常厲害。」

黃揚明在《中天新聞》節目分析，對民進黨而言，前議員吳沛憶當選立委後，相當於少了一席現任議員，現在馬郁雯加入競爭，而正國會也推新人張銘祐參選，將給現任民進黨議員帶來壓力。黃揚明說：「馬郁雯這種明星級的人選，通常會成為吸票機，現任的人都會瑟瑟發抖。」

他進一步指出，議員多席次競選中，如果有一人衝高票，其他人的票可能被拉低，形成「吊車尾」，綠營面臨壓力升高。新潮流過去在中正、萬華區一直未能掌握席次，此次能否一次拿下，值得觀察。黃揚明直言：「這是一個很漂亮的起手式，大家都會注意到馬郁雯投入這場議員選戰。」

黃揚明提到，藍營也有媒體人參選經驗，如現任議員柳采葳、鍾佩君，優勢在鮮明媒體形象與個人特色；而馬郁雯則以揭露「1500小沈」檔案出道，七年經營檢調議題，形成她的個人標籤。

他表示，馬郁雯進入實質選戰後，將與民眾黨候選人互打，支持者立場會明顯分化，「挺柯、反柯的選民會很明顯，其他候選人反而被邊緣化」。黃揚明指出，目前民眾黨發言人吳怡萱因待產較少露面，但產後復出後，中正、萬華選區將出現「腥風血雨」，可能成為比台北市長選戰更精彩的議員選戰。

