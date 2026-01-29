馬郁雯踢爆！國民黨中常委選舉在即 點名這1人恐成國安破口

即時中心／潘柏廷報導

國民黨第22屆第一任中常委選舉將在本（1）月31日登場，形成45人搶29席的競爭局面；不過，民進黨台北市議員擬參選人、前《三立》記者馬郁雯接獲爆料，今（29）日在臉書指控，金門藍委陳玉珍力挺的候選人鄧治平，不僅涉嫌賄選外，先前出訪中國都被統戰部接待，因此認為對方很有可能是中國統戰部滲透國民黨的棋子。對此，馬郁雯呼籲國安單位要嚴加徹查。

馬郁雯今天在臉書表示，國民黨第22屆中常委選舉在即，而她接獲爆料，陳玉珍力挺的候選人鄧治平在選舉過程不僅涉嫌賄選，而且鄧治平還是中國統戰部長期接觸的對象，這又是一件中國統戰勢力滲透國民黨的案例。

同時，馬郁雯貼出陳玉珍具名推薦鄧治平，參選22屆中常委的禮盒照片，而禮盒更包含金門貢糖與牛肉乾，這份由陳玉珍具名推薦鄧治平的禮盒，正在國民黨黨代表圈內大肆發送。

她引述，根據國民黨第22屆第一任中央常務委員選舉，為促進優質選風實施要點，候選人不得以請客、送禮方式從事競選，且文宣費用不得超過30元，違者黨紀處分。「而牛肉乾與貢糖，顯然已經超過三十塊限制，請問鄭麗文主席，您會秉公處理這項明顯的違紀事項嗎？」。

另，馬郁雯也指出，鄧治平除了涉嫌賄選之外，更大的問題是，對方很有可能是中國統戰部滲透國民黨的棋子；她說明，過往鄧治平出訪中國，從西北的蘭州到東南的福州，都有鄧治平的身影，而接待鄧治平的單位，無一例外都是統戰部。

因此，馬郁雯總結，上一個頻繁跟統戰部接觸的藍白政治人物是民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，徐春鶯目前因涉嫌違反《反滲透法》，已遭羈押。「鄧治平是不是另一個國安破口？為什麼陳玉珍要力挺？我呼籲國安單位要嚴加徹查！」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

