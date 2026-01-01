馬郁雯轉戰政壇 元旦「馬」上喊新年快樂

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞前主播、有「揭弊女神」封號的馬郁雯宣布參選台北市議員，跑行程近2個月除了勤走地方，更珍惜每次與民眾接觸機會，坦言每一回都是非常認真介紹自己，希望抽掉媒體濾鏡，讓大家真正認識她。

今(1)日是2026年元旦，馬郁雯一早高喊「馬上來送車」，2026第一天早上六點半參與鄰里活動，賺到一個新年，「馬」上跟大家當面喊「新年快樂」的寶貴機會。

馬郁雯精神抖擻說，透早4台車滿滿的人，活力充沛的她，除了反覆介紹自己更告訴大家，「我準備好了。」最近跑行程，透露大家最常對她比讚並說：「祝妳『馬』到成功。」馬郁雯感謝大家吉言，「我在很努力路上，積極爭取能夠為民眾服務機會。」

