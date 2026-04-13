馬重申重視清廉操守 查到哪裡就講到哪裡

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馬英九基金會爆發財政紀律疑雲，前國安會祕書長金溥聰（前）受命處理。（本報資料照片）

前總統馬英九13日再就基金會風波表示，馬英九自稱今年1月中發現基金會運作出現重大財政紀律問題，「令我痛心疾首」，他決不容忍有人違法，因此，主動與董事高華柱與前國安會祕書長金溥聰商議處理，請金溥聰在必要時代表他主動對外說明，並直言包括妻子周美青及其他家人「不能、也不會介入我的公務」。

馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑、王光慈有財政紀律問題，昨發聲明指馬英九強調「查到哪裡，就講到哪裡，讓證據來說話，實話實說，不要隱瞞」，雖然當事人已離職，不能鄉愿息事寧人，若未犯錯就應還其清白，若有違失則須徹查到底。

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馬英九指出，此事關乎其一生最重視的清廉操守，「我從政不論是8年台北市長或8年的中華民國總統都是如此」。他表示，過去1個多月媒體報導「很多內容與事實不符」，自己在今年1月中即發現基金會運作出現重大財政紀律問題，令他痛心疾首，因此主動與高華柱及金溥聰商議處理，並於2月25日召開會議，要求相關人員辭職。

馬英九最後表示，已安排相關調查人員與會說明案件經過與結果，並請金溥聰在必要時對外說明，「為了澄清真相，以正視聽」；但特別說明周美青及其他家人「不能、也不會介入我的公務」。

對於外界質疑，金溥聰日前曾發聲明指出，他今年農曆年前赴越南與家人度假期間，接獲馬英九通知，返國後盡速會面討論相關情況，並於小年夜當天與馬英九、高華柱及提供檢舉資料的基金會員工開會了解事件始末，強調他是受馬英九委託處理蕭旭岑與王光慈的離職事宜。