馬鈴薯之鄉 白俄羅斯實至名歸

說到馬鈴薯，我們會聯想到各式各樣的美味佳餚，包含薯條、薯泥，不過往往都是我們餐盤上的配菜為多。但您知道嗎，在白俄羅斯，馬鈴薯是餐桌上的主角，如同我們的米飯一樣重要。白俄羅斯長期受國際制裁，對外貿易受到許多限制，但馬鈴薯產量仍保持穩定，甚至今年收成遠超預期，達到 67.5 萬噸，比去年多出10幾萬噸，也同步增加以馬鈴薯為原料的加工品出口，出口到俄羅斯與哈薩克等中亞國家。國民蔬菜馬鈴薯，儼然成為白俄羅斯經濟與食品的重要支撐。

無論是沙拉還是煎餅，來到馬鈴薯之鄉白俄羅斯，在這裡人們幾乎餐餐都吃得到馬鈴薯。

民眾：「在白俄羅斯，我們幾乎每天都吃馬鈴薯，煮的 炸的 做成馬鈴薯煎餅，還有燉的 所以我認為，馬鈴薯在每個人的生活中，占據特殊地位。」

在白俄羅斯，馬鈴薯是餐桌上的主角，人們將其視為國家象徵，是飲食文化的基礎，也是重要經濟支柱。 當地整體農業約占國家GDP 7.2%，而馬鈴薯就是主要作物之一。今年白俄羅斯宣布馬鈴薯收成創紀錄，達到67.5萬噸，比去年多出10幾萬噸，並增加以馬鈴薯為原料的半成品出口。

罐頭食品廠首席技術長 阿列尼科娃：「在所有制裁之前，我們多達95%的原料馬鈴薯，都是用於出口，但現在我們已轉向，並增加半成品的生產。」

其實白俄羅斯因國內政治與親俄立場，長期面臨國際制裁，對外經貿環境相對受限。目前馬鈴薯相關產品主要出口至俄羅斯與中亞國家。分析指出，在制裁影響下，白俄羅斯出口結構逐漸調整，包含馬鈴薯在內的農產加工品和鄰近國家的市場將成為重要支撐。

