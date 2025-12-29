馬鈴薯也能殺人！一家四口接連進地下室罹難 僅8歲女童倖存

腐爛馬鈴薯釋出劇毒氣體，專家示警：應丟棄發綠、長芽或腐爛者。俄羅斯拉伊舍沃一戶家庭因地下室腐爛馬鈴薯釋毒，釀4死悲劇。（示意圖／Pixabay）

俄羅斯韃靼斯坦共和國（Tatarstan）日前重提一則罕見悲劇：2014年8月，在拉伊舍沃鎮（Laishevo）一戶家庭因地下室存放的腐爛馬鈴薯釋放毒性氣體，造成家中四名成年成員死亡、僅剩8歲女童幸存。這起家庭悲劇在社群平台與國際媒體轉述後，再度引發廣泛關注與討論。

根據《每日鏡報》引述俄羅斯媒體報導，當時的情況顯示，8歲的瑪麗亞（Maria）在家中廚房畫畫，父親米哈伊爾（Mikhail Chelyshev）、母親安娜斯塔西亞（Anastasia Chelyshev）和18歲哥哥喬治（Georgy Chelyshev）先後前往家中地下室。米哈伊爾原本下樓取用儲存的馬鈴薯，但遲遲未返回，安娜斯塔西亞與喬治隨後跟進尋找，卻同樣未再現身。家中68歲外婆伊拉伊達（Iraida）察覺異狀後先向鄰居求助，鄰居抵達前外婆也下樓探查，最終亦倒在地下室內。

據當地調查人員表示，四名成年親屬均死於有毒氣體中毒，毒源來自地下室中大量腐爛的馬鈴薯。由於地下室長期封閉且缺乏通風，毒氣濃度逐漸累積，先後將進入者毒倒。幸運的是，瑪麗亞因為一直留在廚房未進入地下室，加上外婆未關閉地下室門使部分氣體逸散，使她倖免於難，並在哭泣中發現所有家人已失去生命迹象。

當地官員指出，腐爛馬鈴薯在降解過程中會釋放有毒化合物，尤其是糖苷生物鹼（glycoalkaloids，例如茄鹼與嫘鹼等），這些毒素對神經系統具強烈影響，導致虛弱、意識混亂甚或呼吸衰竭。雖然這類因儲藏蔬菜導致的大規模中毒案例極為罕見，但醫療與食品安全專家仍提醒，貯存根莖作物如馬鈴薯時需注意環境條件與可能衍生的危險。

專家建議，馬鈴薯等易腐食材應置於陰涼、乾燥並通風良好的地方，避免陽光直射與濕度過高。若發現馬鈴薯表面變綠、長芽或出現腐爛現象，應立即丟棄，並徹底清潔儲藏空間，以免有害氣體累積。此外，居家地下室等密閉空間若需存放大量蔬菜，應保持定時通風並安裝防潮設備。

網友在社群平台轉述這起故事時表示，「想像一個小孩眼睜睜看著家人一個一個進地下室卻不再出來，心裡的恐懼與孤獨不亞於地獄。」另一位讀者則分享，「自此以後我再也不想去任何長年放著大袋食材的地下室。」這起悲劇事件再度提醒人們，即使是日常生活中常見的食品，如未妥善儲存與管理，也可能在特定條件下釋放危險，對家庭成員造成致命威脅。

腐爛馬鈴薯釋出劇毒氣體，專家示警：應丟棄發綠、長芽或腐爛者。（圖／翻攝自X，@HistoryInPics）

