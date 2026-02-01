馬鈴薯大豐收！德國柏林免費送 民眾樂：還以為是AI假新聞

德國萊比錫一個馬鈴薯生產商有4000噸馬鈴薯滯銷，於是給柏林非營利組織進行免費發送。翻攝IG@osterland_agrar_gmbh



德國人愛吃馬鈴薯出名，這一產季馬鈴薯大豐收，德國東部萊比錫（Leipzig）一個農業公司有4000噸馬鈴薯沒賣出去，最後提供給首都柏林的非營利組織進行免費大放送。來領馬鈴薯的民眾說，一開始看到時，還以為是假新聞呢。

《衛報》週六（1/31）報導，這是25年來德國馬鈴薯產量最高的一次，農民稱這是「馬鈴薯之洪」（Kartoffel- Flut）。萊比錫的奧斯特蘭農業公司（Osterland Agrar GmbH）有4000噸馬鈴薯原本12月就要賣出，但最後一刻交易失敗，最後由柏林一家報社和非營利環保組織Ecosia協助進行免費發放。

柏林市內設立了174個馬鈴薯發放據點。食物銀行、遊民收容所、幼兒園、學校、教堂和各非營利組織都收到了大量馬鈴薯，連柏林動物園也來幫忙「消化」，還有兩大車運往了烏克蘭。

德國近兩年經濟平淡，物價居高不下，許多民眾被生活壓力壓得喘不過氣，免費馬鈴薯可說是務實德國人的小確幸，紛紛帶著大麻袋、水桶或推車來領。柏林居民瑪茨（Astrid Marz）說她邊拿邊數，「我數到150就沒再數下去了，我想這夠我和我鄰居一起吃到年底了吧」。

瑪茨的職業是老師，她是在社群平台上看到免費馬鈴薯的活動，「一開始看到的時候，還以為是AI升成的假新聞咧」，而且貼文裡的馬鈴薯是寫成「地下蘋果」（Erdäpfel），這是柏林人對馬鈴薯的愛稱，真是十分接地氣。

據活動方表示，馬鈴薯還剩下3200噸，呼籲大家不要客氣，持續關注活動網站的消息。

馬鈴薯富含維生素C和鉀，熱愛馬鈴薯的德國人有各種料理方式，甚至家傳食譜，前德國總理梅克爾（Angela Merkel）2017年大選前也曾和民眾分享過自己的馬鈴薯湯食譜。根據官方統計，德國人平均每年每人會吃掉63公斤馬鈴薯。

