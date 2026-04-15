馬鈴薯沙拉釀禍？「上野烤肉飯」食物中毒人數破百 桃市衛生局說話了

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上野烤肉飯內壢店疑似食物中毒案件人數持續增加，截至今（15日）中午已有104人身體不適。桃園市衛生局提供

桃園知名連鎖便當店「上野烤肉飯」爆發疑似集體食物中毒事件持續擴大！截至今（15）日中午，通報出現不適症狀人數已暴增至104人，其中有69人就醫，引發外界對食品安全高度關注。衛生局目前已勒令涉事門市停業，並全面追查感染源。

這起事件發生在「上野烤肉飯」桃園內壢店，民眾陸續反映用餐後出現腹痛、嘔吐等疑似中毒症狀。衛生局表示，昨（14）日已針對相關食品與環境進行採檢並送交實驗室檢驗，至於外界關注是否如業者所稱為「馬鈴薯沙拉」釀禍，仍待檢驗結果出爐才能確認，預計本週內會有進一步報告，但實際時程仍須視微生物培養狀況而定。

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衛生局強調，目前該店已被勒令停業，須待環境清消與改善措施通過複查，並提交完整改善報告，經審核合格後，才能申請復業。

業者昨也發出聲明致歉，表示對於造成消費者身體不適與不安深感自責，強調絕不迴避責任，已全面配合衛生局調查，並暫停營業，針對原料來源、製作流程、作業環境及衛生管理進行全面清查，希望儘速釐清原因，給社會一個交代。

隨著中毒人數持續攀升，事件是否與特定食品有關仍有待釐清，也讓不少曾光顧的民眾憂心自身健康狀況，後續發展備受關注。



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