「馬鈴薯洪水」來襲！滿坑滿谷吃不完 柏林街頭4000公噸馬鈴薯免費拿

德國馬鈴薯過剩，4000公噸直接「免費」送民眾！據《衛報》31日報導，德國上一季的馬鈴薯大豐收，為了不浪費食材，農民自主發起「街頭自取」的免費活動，短時間內被搶空，不少民眾晚一步到現場就撲空。然而，也有農民批評此舉是讓馬鈴薯在市場更加飽和，其他農作物價格也因此下跌。

德國馬鈴薯大豐收，農民因此發起贈送活動。（圖／翻攝自Märkisches Viertel臉書）

德國是眾所皆知熱愛馬鈴薯的族群，據官方統計，平均每人一年可以消耗63公斤的馬鈴薯。但去年德國的馬鈴薯收穫量遠超出預期，盛產狀況被當地人稱為「馬鈴薯洪水（Kartoffel-Flut）」，是近25年來產量最高。

據當地媒體報導，這項名為「4000公噸（4000 Tonnes）」的贈送活動源自於德國薩克森州的一間農場，有貿易商向該農場訂購了4000公噸的馬鈴薯，但由於馬鈴薯產量過剩，市場供過於求、價格大跌，收成的馬鈴薯只能儲放在倉庫中。4000公噸的馬鈴薯重量相當於約800頭成象，可以提供給數十萬人享用。

為了不浪費食物，農場在柏林發起了名為「4000公噸」的贈送活動，邀請民眾到各個據點免費領取馬鈴薯，甚至架設網站，在地圖上詳細列出174個發送地點。為了因應近年來的物價上漲，許多民眾到發放處排隊領取，用各種容器裝滿馬鈴薯，目前大部分的據點都已經發送完畢，下一次發送的時間也將會在官網提前公布。

學校、教堂、收容所等非營利組織也都收到大量的免費馬鈴薯，柏林動物園也將原本要載至垃圾掩埋場的馬鈴薯用來餵養動物。此外，已經有2卡車的馬鈴薯送往烏克蘭支援。

在物價上漲的今日，贈送活動民眾而言無疑是雪中送炭，但當地農民批評「4000公噸」的贈送活動讓柏林市場更加飽和，其他農作物價格也因此連帶下跌。

