馬關條約強制續約？親綠網友嗆陸 竟瘋議「皇民化運動」

主張「台灣獨立」的親綠網友為嗆中共，竟公開熱議起如何「皇民化」，讓人傻眼。（示意圖／Shutterstock／達志）

綠營堅持抗中路線，強調「台灣就是台灣」。由於日相高市早苗日前的「台灣有事」論引發軒然大波，中國大陸用拒絕承認《舊金山和約》、重塑沖繩地位以反制。沒想到親綠網友、綠媒竟炒作「《馬關條約》被強制續約」，甚至熱議漢名改日本名的「皇民化運動」，讓人傻眼。

陸方不滿高市早苗「台灣有事」論，近期表態拒絕承認非法無效的《舊金山和約》，並宣揚《日中聯合聲明》內文，重塑台灣及沖繩地位。親綠網友有意對槓，竟提出「《馬關條約》被強制續約」的說法反嗆，甚至研究起該如何幫台灣執行「續約辦法」，綠媒也隨之起舞、炒作。

廣告 廣告

台灣日治時代1937年起曾實施一系列「皇民化運動」，其中包括「改姓名運動」。對此，台灣總督府整理了申請改姓名相關手續、羅列日本主要姓氏列表等文件，讓當年想申請改成日本姓名的台灣人，可透過從這些文件對照，以確認自己的漢姓改成日本姓後會叫什麼。有親綠網友竟翻出國史館台灣文獻館的歷史資料，邀請其他「皇民」一起研究「時隔70年台灣回歸日本」，屆時該如何更改自己的姓氏。

甚至有親綠網友直呼「美國第51州和日本第48府縣，好難選」、「看到日本網友說，如果台灣成為日本的一個府縣後，可直接宣布獨立」。

親綠網友竟熱議「皇民化運動」。圖為日治時代曾在台推動的《台灣人改姓名單》。（取自國史館臺灣文獻館）

4.9萬追蹤的粉專「觸極者」做圖設計對白，嘲諷「獨派人士」實則想皇民化的「戀殖」真心話：「我們獨立自主！作自己的主人！」、「什麼？日本想續約《馬關條約》？一覺醒來變日本人？」、「快來殖民我！我好喜歡喔！」觸極者質疑：「對象是日本，賣國也行？」

底下網友留言「台獨的奇妙特性，只要給中共以外的國家統治都可以，就是不想作自己的主人，奴性堅強」、「日本人也不想收垃圾吧」、「扭曲的歷史人格」、「鶄神分裂」、「說個笑話：台『獨』」、「套用三腳仔的思想觀念，愛當日本人快去歸化拿日幣啊，在台灣唧歪什麼？」

【看原文連結】