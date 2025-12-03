馬關條約被續約？蔡阿嘎日本機場實測結局曝

▲百萬網紅「蔡阿嘎」2日搭上時事，開玩笑表示要看看中國的話是不是真的，在日本機場「實測」過海關走日本人的通道，看馬關條約是否真的被「續約」。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿反彈，，並祭出多種打壓政策，日前放話中方從未接受過《舊金山和約》，不過這種說法形同《馬關條約》被「強制續約」，台灣還是日本的領土，因此掀起熱議。百萬網紅「蔡阿嘎」2日搭上時事，開玩笑表示要實測中國的話是不是真的，試圖在日本機場「闖關」，不過他最後戲謔地痛批「習近平唬爛洨」！

日本首相高市早苗上月上旬在國會答辯時，發表「台灣有事」相關言論，讓中國氣得跳腳，並祭出一連串反制措施。高市早苗後續在上月26日於國會與在野黨黨魁辯論時，指出根據《舊金山和約》，日本已經放棄了有關台灣的一切權利與許可權，所以日本沒有立場對台灣法律地位來認定，台日關係是以非政府間的務實關係來維持。這番說法再度引發中國不滿，中國外交部近日強調，所謂《舊金山和約》對中國是「非法無效」的，中國從未承認，引發議論。

因為中國方面的說法形同《馬關條約》被「強制續約」，台灣其實還是日本領土。這在台灣掀起熱議，有網友笑稱「變回日本人」、「去日本變國旅？」，就連日治時代的改名單也被翻了出來。

蔡阿嘎2日在社群平台上PO出影片，可以看到他人正在大阪關西機場。他表示：「我現在人在日本關西機場，現在是12月2號，聽說中共昨天不承認舊金山和約，所以馬關條約無條件強制續約？我等一下就實測過海關，我就走日本人的通道，看他會不會讓我過。」不過鏡頭一切，只見他故作生氣的樣子，直呼「X！不行啊，X的！習近平唬爛洨！」

影片PO出後，網友笑翻表示：「太早去了，公文還沒下來」、「X，我日本名字都想好了」、「時事梗 哈哈哈」、「哥....你這梗不給讚不行」，也有不少網友在留言區挺蔡阿嘎「就喜歡你愛台灣」、「用魔法打敗魔法」、「嗆中共的嘎哥回來了」、「辱華了」、「熟悉的阿嘎最對味」。

