《馬關條約》強制續約？網驚見日本畫廊貼公告：邀請「台灣同胞」參觀

國際中心／黃韻璇報導

日本京都畫廊貼出公告，邀請「台灣同胞」參觀。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。高市早苗近日出席國會的黨魁辯論時，再次強調日本對台灣態度不變，並引《舊金山和約》直言「日本沒有立場認定台灣法律地位」，中國外交部則再度跳腳，強調中方從來沒有接受過《舊金山和約》。此言論一出隨即引發台日網友熱議，就有網友發現，日本京都畫廊貼出公告，邀請「台灣同胞」參觀。

上個月26日黨魁討論會上，高市早苗針對先前「台灣有事」議題再度發言，提到目前日本與台灣維持「非政府間的實務關係」，強調過去日本在《舊金山和約》中已經放棄對台灣的所有權利及權限，因此「日本沒有立場認定台灣法律地位」。至於台灣有事的構成日本「存亡危機事態」該如何定義？高市早苗則說，要依據實際發生情況來判斷。

然而中國官媒《新華社》12月1日卻發文稱「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」，再次強調《舊金山和約》違反了1942年《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反聯合國憲章和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效的，中方從來沒有接受過《舊金山和約》。

位在日本京都的「京都寫真美術館ギャラリー・ジャパネスク」。（圖／翻攝自官網）

此言一岀隨即引發各界譁然，因為《舊金山和約》中日本放棄了台灣、澎湖，以及千島群島、庫頁島等地的主權，因此若中國否認《舊金山和約》，是不是等於讓台灣重新成為日本的一部份？《馬關條約》被是否被強制續約的話題引發台日網友討論。

就有網友在Threads分享，位在日本京都的「京都寫真美術館ギャラリー・ジャパネスク」，館方在在門口貼出一張公告，上頭用繁體中文寫著「親愛的台灣同胞們，我們提供免費咖啡和洗手間，歡迎進來。謝謝你在台灣拍照」，並附上大大的青天白日滿地紅國旗。網友則紛紛留言「中國不承認舊金山合約。臺灣人當然就是日本人同胞」、「而且它寫洗手間而不是衛生間，真的很細心」。

網友指出，該館由日本知名攝影家清永安雄設立，清永安雄出生於日本香川縣，不僅是館長也是該館的設立者，而該美術館由「株式会社産業編集センター（Sangyo Henshu Center Co., Ltd.）」 營運，是一間總部位於東京的日本出版社與製作公司。

