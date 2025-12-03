《馬關條約》被續約？蔡阿嘎「走日本人通道」實測 怒嗆習近平：唬爛

蔡阿嘎過去立場就十分鮮明。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）





日本首相高市早苗日前發布「台灣有事」言論，導致中日近期外交關係緊張，而中國近日又強調從未接受《舊金山和約》，被網友笑稱形同《馬關條約》強制續約。對此，百萬網紅蔡阿嘎昨（2）日正好飛往飛日本關西機場，便拍影片實測能否走「日本人通道」入關，最後更怒批中國最高領導人習近平「唬爛洨」。

高市早苗上月26日在國會辯論時指出，根據《舊金山和約》日本已放棄對台灣的所有權利，沒有立場單方面認定台灣的法律地位。此言論引來中國強烈不滿，其外交部強調，《舊金山和約》對中國是「非法無效」，中國並未承認此事，邏輯上便形同續約《馬關條約》，代表台灣還是日本領土，對此，不少台灣網友笑稱「變回日本人」。

蔡阿嘎在日本關西機場實測走「日本人通道」。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

而過去就經常前往日本旅遊的網紅蔡阿嘎，2日恰巧飛到日本關西機場，更不忘結合時事，拍影片分享「當你以為馬關條約續約」，蔡阿嘎在影片中提及：「聽說中共昨天不承認舊金山合約，所以馬關條約無條件續約？」並實測以日本人通道入關，但最後仍以失敗告終，讓他氣得直呼：「習近平唬爛洨！」

影片曝光後，不少網友都擔心蔡阿嘎談及政治敏感話題會遭出征，不過他也幽默寫下「沒事，單純想譙一下習大大而已」，事實上，蔡阿嘎過去立場就十分鮮明，過去老婆二伯的員工在直播中口誤「中國不是外國」慘遭炎上，蔡阿嘎團隊就曾拍影片重提此事，該員工也高喊「中國是敵國啦」，表達自身立場。



